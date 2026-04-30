Il tecnico dell'Udinese Runjaic ha rilasciato delle dichiarazioni nella consueta conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Torino. Di seguito le sue parole.

Una gran partita contro la Lazio, anche senza Davis: "Davis sicuramente è un giocatore molto importante per noi. E' uno dei leader di questa squadra, non è bello non averlo a disposizione per via dell'infortunio ma attualmente è così. Anche senza di lui non abbiamo mai cercato scuse, se un giocatore è infortunato vuol dire che qualche altro ragazzo può dimostrare il suo valore. Anche contro il Parma abbiamo avuto buoni momenti, ma senza riuscire a segnare. Stiamo lavorando in maniera concentrata, la squadra lavora bene e stiamo constatando l'evoluzione dei giocatori. Mi avrebbe fatto piacere averlo per le ultime gare, non ci sarà neanche sabato. Anche Ekkelenkamp per via di un problema muscolare, così come Karlstrom. Mancherà probabilmente anche Piotrowski oltre ai soliti assenti. Coloro che saranno convocati daranno tutto quello che hanno cercando di attuare le nostre idee quando cerchiamo di giocare a calcio. Giochiamo contro una squadra che ha trovato una buona media punti da quando ha cambiato guida tecnica, hanno giocatori di qualità, mi aspetto una gara incentrata sui duelli. Effettueranno ancora più pressing rispetto alla Lazio, vediamo cosa siamo in grado di fare contro un altro avversario in forma. Piotrowski sicuramente non ci sarà, Ekkelenkamp e Karlstrom hanno qualche speranza di recupero all'ultimo".

Gueye potrebbe quindi essere riconfermato? O pensa più a Buksa e Bayo? "Entrambe le opzioni sono attuabili, Gueye ha fatto una buona gara contro la Lazio, correndo molto, ha avuto anche un paio di buone chance non andando purtroppo a rete. Rispetto alla trasferta di Lecce ha fatto molto bene e perché no potrebbe partire titolare. Bisognerà valutare le situazioni contingenti, c'è anche Buksa, che ha avuto ulteriori allenamenti per migliorare la condizione. Potrebbero anche giocare entrambi dal primo minuto. Non mi precludo nulla".

Atta ricoprirà di nuovo il ruolo di regista a tutto campo? "Può essere, si può vedere concretamente la maturità di Atta. Contro la Lazio ha segnato una grande doppietta, è un giocatore totale che può occupare tutti i ruoli del centrocampo. Giocherà a centrocampo, penso possa attestarsi sul livello delle prestazioni viste nelle ultime quattro giornate".

Sarà il cinquantesimo anniversario del terremoto del 1976 che ha distrutto buona parte del Friuli, e saranno tante le iniziative in programma... "Sì è importante ricordarsi del terremoto, abbiamo ricevuto le parole di Collavino che ci ha raccontato cosa sia successo, all'epoca avevo 5 anni, nessuno dei ragazzi era ancora nato, nemmeno Padelli. Una tragedia che fa parte della storia del Friuli, non bisogna ricordarsene una volta all'anno ma ogni giorno. Una manifestazione importante, speriamo che quando porteremo la maglia speciale ci dia un'energia positiva. L'Udinese è una realtà importante della regione. In generale solo 4 squadre oltre a noi sono riuscite a giocare più di 30 anni di seguito in A e sappiamo quanto è amato il calcio in italia. Speriamo che tutto questo ci porti a dare il massimo".

Cosa vuole rivedere dopo la gara contro la Lazio? "Contro la Lazio abbiamo fatto bene a livello di calcio giocato, giocando con coraggio, Mi aspetto però un pressing più aggressivo contro il Torino, voglio comunque vedere una squadra coraggiosa. Contro la Lazio abbiamo vinto molti duelli. Il Torino sa sfruttare contropiedi e seconde palle, bisogna fare attenzione, spero di continuare a giocare in maniera attiva in avanti senza dimenticare la fase difensiva. Si può migliorare sotto tanti aspetti anche dopo una gara ottima come quella con la Lazio, sabato però la gara sarà ulteriormente diversa. Per me è importante l'equilibrio, dovremo anche saper soffrire cercando di migliorare le nostre statistiche in casa".

Miller partirà dal primo minuto? Ehizibue sta crescendo nell'arco di queste partite? "Sull'undici titolare non posso dire nulla di concreto, posso dire che Miller è pronto, vedremo quale sarà la situazione. Per quanto riguarda Ehizibue mi fa molto piacere la domanda, ha segnato un gran gol e vive un bel periodo di forma. A livello difensivo sta fornendo buone prestazioni, è bravo di testa, nella metà campo offensiva a volte non ha funzionato bene e sa di dover migliorare. Spesso su questo è stato criticato anche ingiustamente. Sono molto contento per la sua evoluzione, nonostante le critiche ha continuato nel suo percorso a testa bassa. Può essere un giocatore importante per la Serie A e sta dimostrando il suo valore. Dall'altra parte c'è Kamara, che sta dando tanto".