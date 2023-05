Verona, Lasagna tenta il recupero in vista del Torino. Non ci sarà Veloso

Giorno di riposo oggi - martedì 9 maggio - per il Verona di Zaffaroni. I gialloblù - in seguito alla vittoria per 1-0 contro il Lecce dello scorso turno di campionato - sono scesi in campo allo Sporting Center Paradiso nella giornata di ieri e la squadra si è divisa in due gruppi: lavoro di scarico in palestra per chi è sceso in campo contro il giallorossi, attivazione tecnica, possessi e mini-partite per chi, invece, non è stato impegnato. In vista della gara con il Torino il tecnico dell'Hellas potrebbe recuperare Kevin Lasagna, assente con Cremonese, Inter e Lecce a causa un sovraccarico al flessore della gamba sinistra, mentre più difficile è il recupero di Miguel Veloso, che ha rimediato un problema muscolare al polpaccio della gamba destra. La ripresa degli allenamenti dei gialloblù è prevista per domani - mercoledì 10 maggio - con una seduta mattutina.