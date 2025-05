Verso Torino-Inter: Inzaghi tra turnover e conferme dopo l’impresa col Barcellona

Domenica pomeriggio alle ore 18:00 il Torino ospiterà l’Inter al “Grande Torino” per la 36ª giornata di Serie A. Tutti gli occhi saranno inevitabilmente puntati sulla squadra di Simone Inzaghi, reduce dalla straordinaria impresa in Champions League: martedì sera i nerazzurri hanno staccato il pass per la finale battendo il Barcellona, in un ritorno di semifinale carico di tensione e significato. Un risultato che ha proiettato i campioni d’Italia verso un’altra pagina storica del club. Proprio per questo, il grande interrogativo riguarda le scelte di Inzaghi: turnover sì o no?

Inter, chi gioca a Torino?

Dopo la grande fatica contro i blaugrana il tecnico potrebbe decidere di dare fiato a qualche titolare, tuttavia i nerazzurri in campionato si trovano nel pieno della corsa scudetto, con un Napoli agguerrito, attualmente 3 punti sopra. La profondità della rosa nerazzurra permette comunque ampie rotazioni senza cali di qualità. Contro il Barcellona ben quattro giocatori sono rimasti in campo per tutti i 120 minuti, oltre a Sommer. Proprio per questo sarà possibile una presenza di Martinez tra i pali come contro il Verona, mentre in difesa è molto probabile il riposo di Acerbi e Bastoni. L’unico a fare gli straordinari potrebbe essere Bisseck. A centrocampo sono in dubbio tutti i titolari, è possibile rivedere una formazione molto simile a quella messa in campo contro gli scaligeri: Darmian e Zalewski sulle fasce con Carlos Augusto arretrato nei tre di difesa, in mezzo Frattesi, Asllani e Zielinski. In attacco è possibile vedere dei cambiamenti, con Thuram che ha giocato 120’ contro il Barcellona e Lautaro che non è al top. Arnautovic, Correa e Taremi potrebbero contendersi dunque due maglie in attacco, con i primi due favoriti. Resta in dubbio anche Pavard per un problema alla caviglia.