Verso Torino-Venezia: Di Francesco ha quasi tutta la rosa a disposizione

Di Francesco conta su una rosa quasi al completo

I lagunari arrivano a Torino con il coltello in mezzo ai denti per affrontare una partita che potrebbe farli momentaneamente uscire dalla zona retrocessione. Per questa sfida Di Francesco può contare quasi su tutta la sua rosa a disposizione. In dubbio per la gara ci sono solo Sagrado ed Ellertson, oltre a Svoboda che ha concluso anzitempo la sua stagione per un infortunio al legamento crociato. Gli arancioverdi, intanto, come si legge sul sito ufficiale del Venzia FC, stanno proseguendo la preparazione in vista della gara: "La seduta odierna è iniziata con una fase di attivazione, per poi proseguire in campo con una partita a tema. Al termine dell’allenamento, la squadra ha pranzato all’interno del centro sportivo. Domani mattina, alla vigilia della partenza verso il capoluogo piemontese, Idzes e compagni torneranno a rapporto a Ca’ Venezia per una nuova sessione di lavoro".