Lazio-Toro 1-5: l’anteprima di quel che sarà

Da piccolo uno dei miei passatempi preferiti era sfogliare gli almanacchi del calcio Panini di mio padre, leggere i tabellini delle partite e immaginare gol e azioni. Non è il solito pippone romantico del “si stava meglio quando si stava peggio”, perché avrei pagato oro per avere a disposizione YouTube con i gol da guardare invece di provare a riprodurli nella mia testa, ma tant’è. Uno dei tabellini che catturò maggiormente la mia attenzione fu quello del 6 aprile 1975 che mostrava un roboante Lazio-Torino 1-5 con doppietta di Graziani e tripletta di Pulici inframezzati da una rete di Chinaglia. La Lazio ha lo scudetto sul petto e in quegli anni è fortissima, ma il Toro sa tenerle testa. L’anno precedente siamo stati gli unici a batterli in casa e fuori, all’andata finì 2-2 con non poche polemiche arbitrali e anche alla vigilia della gara siamo convinti di poter dire la nostra, sebbene i campioni in carica abbiano appena espugnato Bologna riavvicinandosi alla Juventus capolista. Quell’avvicinamento è stato favorito proprio dai granata con un derby tambureggiante vinto 3-2 che ha riaperto i giochi per il titolo col Napoli a -2 e Roma e Lazio a -4. Poi ci siamo noi a -5, in piena lotta, se non per lo scudetto, per un posto in Europa. Quella domenica si giocherà proprio lo scontro diretto fra bianconeri e partenopei con la famosa rete di Altafini all’88’ che gli costerà l’epiteto di “core ‘ngrato”, ma quella è un’altra storia. Quello che va in scena nel pomeriggio romano, se ci riferissimo a una serie televisiva, sarebbe un prequel del 1975/76. Nonostante la disposizione tattica sia diversa, Francesco Graziani, Paolo Pulici e Claudio Sala imperversano inarrestabili come faranno nell’anno successivo in cui vinceranno il tricolore. A differenza di quanto farà Radice, il tecnico Edmondo Fabbri schiera i tre gioielli con la cosiddetta forbice: Graziani con il numero sette (e un giorno parleremo della scommessa tra Mondino e Ciccio col tecnico che affermava che con quel numero di maglia l’attaccante sarebbe andato in Nazionale e un tappeto in ballo), Claudio Sala col nove da finto centravanti, Pupi ovviamente con l’undici. L’intesa fra i tre sta crescendo rapidamente e quel pomeriggio diventerà sublime, una specie di prova generale della versione extralusso dei Gemelli e del Poeta l’anno successivo.

La Lazio entra in campo consapevole che per rimanere in lotta per la conferma dello scudetto deve vincere, ma quel giorno manca il suo condottiero. Tommaso Maestrelli, già sofferente di problemi di stomaco da mesi, dopo la partita di Bologna, nella quale lamentava di patire molto freddo, si è sentito male sulla strada del ritorno ed è stato convinto a farsi ricoverare in clinica. Si sentirà col vice Bob Lovati, portiere del Toro 54/55, tramite collegamento telefonico. Più avanti, però, purtroppo dovremo tornare sulla vicenda del tecnico del sin lì unico titolo biancoceleste. Agli ordini dell’arbitro Lazzaroni di Milano le squadre scendono in campo alle 15:30. La Lazio recupera Frustalupi, in dubbio per qualche linea di febbre, ma non fa lo stesso con Garlaschelli. Il Toro ritrova Cereser a comandare la difesa. La partita si sblocca dopo dodici minuti grazie ai Gemelli che partono larghi, ma arrivano al centro quando serve. Pulici, dalla destra, centra di sinistro con una parabola arcuata che lascia di sasso la difesa di casa e Graziani stacca altissimo per incornare in rete. Il bis arriva al 40’, sempre con Graziani e sempre di testa. Stavolta il pallone arriva da un preciso calcio di punizione di Zaccarelli da sinistra e la conclusione non è la secca frustata dell’1-0, ma una palombella tanto beffarda quanto precisa, di quelle che sembrano far fare una figuraccia al portiere anche quando sono imprendibili come in questo caso. In mezzo alle due reti il Toro ha invocato un rigore (Wilson su Zaccarelli) e così ha fatto la Lazio per un mani di Mozzini parso involontario, ma che ha scatenato la tifoseria di casa autrice di un tentativo di invasione di campo prima e di un fitto lancio di oggetti poi. Nell’intervallo Lovati non ha il coraggio di telefonare a Maestrelli per comunicare il risultato, ma la Lazio entra in campo determinata a ritornare in partita e butta in campo gli ultimi residui di orgoglio per dire agli avversari, e soprattutto a se stessa, che non è ancora finita. È Chinaglia, che nella prima frazione aveva sfiorato la rete in rovesciata, a riaprire la gara quando Castellini respinge un po’ goffamente la conclusione maligna di Badiani e Giorgione non si può esimere dallo scaraventare la palla in rete. Sulle ali dell’entusiasmo è ancora Chinaglia a cercare il pareggio in diagonale, ma Castellini torna Giaguaro e nega la rete. Siamo di fronte all’ultimo squillo, perché Claudio Sala torna in cattedra.