Da Schuurs a Zapata, da Anjorin a Simeone: quando gli infortuni cambiano le carte

Gol, assist, parate: il calcio è fatto di numeri che misurano nelle maniere più disparate ciò che fanno i giocatori in campo, nel bene, come nel male. E i numeri sono sempre più importanti nel calcio moderno, un calcio che cerca di utilizzare i big data e gli algoritmi per preparare le partite o perfino per scovare talenti. Ci sono poi alcune statistiche collaterali che misurano altri tipi di eventi che fanno parte della vita e della carriera dei calciatori e che non sono di così facile utilizzo. Mi riferisco alle statistiche sugli infortuni. Proprio qua su Toro News abbiamo analizzato l'andamento del numero di infortuni nelle venti squadre di serie A in questa stagione. Il Toro sta (coerentemente...) a metà classifica con 6 infortuni, mentre Napoli e Atalanta guidano questa infausta graduatoria. Il nesso tra numero di infortuni e rendimento di squadra non è però sempre così diretto e la dimostrazione viene proprio dalla Fiorentina che ne ha avuti meno di tutti e tuttavia non è così in "salute" visto che langue tristemente in fondo alla (vera) classifica. C'è però in quest'analisi prettamente statistica una considerazione qualitativa che dovrebbe fare da chiave di lettura nel valutare l'impatto degli infortuni sugli esiti di una stagione sportiva. Il crack di Zapata a San Siro l'anno scorso, ad esempio, è stato oltremodo determinante sull'esito del percorso in campionato della squadra allora allenata da Vanoli. Perso il punto di riferimento offensivo, il capitano e il giocatore che praticamente da solo faceva reparto, la squadra andò in crisi e solo cambiando modulo e inserendo alcuni giocatori a gennaio Vanoli riuscì a portare la nave fuori dalle acque agitate in cui sembrava essersi inesorabilmente incagliata. Quest'anno, in una situazione ed in un contesto completamente differente, Baroni ha appena perso per circa 40 giorni il Cholito Simeone che per carisma e gol si sta rivelando il vero trascinatore della squadra. C'è quindi una variabile molto, ma molto, imprevedibile, quella degli infortuni, che è sempre in agguato e rischia in alcuni casi di incidere in maniera determinate sui risultati. Ovviamente il discorso vale per tutte le squadre, non solo per il Torino, ma per i granata in questi ultimi anni il tema infortuni è stato molto presente nelle dinamiche della squadra. Come non ricordare il calvario di Schuurs che dopo due anni è ancora ben lungi dal rientro.