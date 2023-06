L’anno che verrà

Decimo: come l'anno scorso, questo è il piazzamento del Toro alla fine di questa (tribolata) stagione. Al di là dei tre punti in più non è chiaro se l'asticella si sia davvero alzata. Al massimo potremmo dire che dall'amaro calice del rischio retrocessione siamo passati al più classico dei dilemmi: il calice adesso è mezzo pieno o mezzo vuoto? Se si guarda alla situazione di luglio-agosto, l'analisi sembra essere positiva. Lo scorso anno, nell'arco di sole quattro settimane, la società è stata in grado di dare un'eccellente dimostrazione di come non si gestisce un mercato. A Juric (a cui proprio come quest'anno era stato promesso che non si sarebbe toccata l'ossatura della squadra) sono stati sfilati Belotti, Mandragora, Bremer, Brekalo, Praet, Pobega e Pjaca. Gli acquisti promessi per rimpiazzarli e completare la squadra in vista del ritiro si sono ben presto smaterializzati in fumose trattative al ribasso destinate al fallimento. In Austria Juric si è ritrovato con una decina di Primavera, Verdi, Zaza e Izzo (di cui non sapeva che farsene) e il solo Radonjic come nuovo acquisto.