Chi non avrei mai voluto vedere con la maglia del Toro

La risposta più immediata e generica che mi viene in mente a tale domanda è: "un ex gobbo". Non c'è nulla di più oltraggioso nella mente di un tifoso del Toro dell'immaginarsi un bianconero che passa nelle nostre fila, ma poi ragionandoci su, e guardando al passato, sappiamo bene che ci sono state piacevoli eccezioni come Gabetto nel Grande Torino o Pasquale Bruno in tempi relativamente più recenti: eccezioni, appunto, che rendono meno "talebano" questo pensiero che di getto ci nasce dal cuore. Ma al di là degli ex Juve, dei quali ricordo con particolare fastidio Cammarata, purtroppo nel corso degli anni ci sono stati dei calciatori che "a pelle" mi hanno ispirato poco e verso i quali ho provato una certa antipatia calcistica (ovviamente non parlo in alcun modo del lato umano, ci mancherebbe), pur trovandomeli ad un certo punto tra le fila dei miei beniamini. L'assioma di fondo è che chiunque scenda in campo con la maglia del Toro vada sostenuto e apprezzato, però siamo tutti esseri umani e a volte capita che ci sia qualcuno che proprio non ci va giù. Spesso ponendo la domanda "chi non avresti mai voluto vedere in maglia granata" si ottiene una risposta che include giocatori "scarsi" o improponibili (ed in effetti ce ne sono stati tanti!), ma non è su quelli che si concentra la mia attenzione. Io parlo di giocatori anche forti che però per atteggiamento, per caratteristiche tecniche o caratteriali proprio non potevo vedere. È sempre brutto fare nomi, ma siccome è un gioco, i diretti interessati di certo non si offenderanno. Uno che era molto forte ma a mio parere era lontano anni luce dalla mentalità granata e col senno di poi non si sarebbe dovuto prendere era David Di Michele. Un talento incredibile che male rappresentava però la voglia e la grinta del dare tutto per la maglia che per noi tifosi non è negoziabile per chi scende in campo a rappresentare i nostri colori. La cosa grave è che fu pure fatto capitano: un sacrilegio pensando a certi suoi illustri predecessori. Non mi stupi' che la storia tra Di Michele e il Torino non finì bene in quel gennaio 2010 segnato dalla "rivoluzione dei peones" messa in atto da Petrachi…