Da Dellavalle a Lookman: se Percassi dice no…

Qual è il vero Torino di Baroni? Quello disastroso di San Siro o quello compatto e cinico di Roma? L'inizio di stagione dei granata è stato molto contraddittorio e dopo le prime tre giornate è tremendamente complicato sbilanciarsi in giudizi definitivi su questa squadra. Che sia stata costruita monca è un dato di fatto, che sia stata costruita su un'idea tattica apparsa poi insostenibile è anche questo un dato di fatto. Va dato atto a mister Baroni di aver saggiamente fatto retromarcia alla velocità della luce quando l'evidenza ha mostrato che il suo 4-2-3-1 era inapplicabile con questi giocatori. Non tutti gli allenatori hanno il buon senso e l'umiltà di piegare le proprie idee sull'altare dei risultati, ma Baroni in sole due giornate, dopo la disfatta con l'Inter, ha cambiato due moduli passando prima ad un centrocampo a tre e poi addirittura alla difesa a tre nella vittoria nell'Olimpico romano. È chiaro che quest'ultima soluzione, se sarà adottata in via permanente, dovrà fare i conti con la disponibilità di soli quattro difensori centrali a fronte di tre posti disponibili (sebbene anche Tameze in passato abbia giocato da braccetto con discreti risultati). Non per fare sterile polemica, ma stante così le cose mi viene da pensare che in questa situazione sarebbe servito eccome l'apporto di Dellavalle, lasciato troppo frettolosamente in prestito per il secondo anno consecutivo a Modena: sarebbe servito perché il Torino avrebbe in rosa un quinto centrale (tralasciando il povero Schuurs) oltre a Maripan, Coco, Ismaili e Masina, cioè Saba Sazonov, ma il giocatore georgiano è stato messo fuori lista perché in eccedenza nel numero dei giocatori over 22. Dellavalle, invece, essendo un prodotto del vivaio, potrebbe essere tranquillamente disponibile perché non occuperebbe nessun posto di quella lista e oggi con la linea difensiva a tre farebbe comodo come riserva o addirittura come titolare se si avesse un po' di coraggio nel lanciare i giovani sul serio. Ci riempiamo la bocca che vogliamo i giovani in prima squadra e quando le condizioni possono realizzarsi li mandiamo in giri infiniti di prestiti per poi lasciarli quasi tutti andare via a zero. In questo senso plaudo alla cessione di N'Guessan per due motivi: il ragazzo ha fatto il titolare in un campionato minore, quello sloveno, e, al secondo anno di prestito, è stato riscattato dal suo nuovo club slovacco facendo incassare al Torino un milione di euro. La cifra è modesta, lo so, ma almeno è un introito che se reinvestito nel settore giovanile può generare altri frutti positivi in futuro. I giocatori che escono dal vivaio dovrebbero essere indirizzati su due sole strade: prestito e poi ritorno perché utili alla causa oppure prestito e cessione per incassare qualche soldo se ritenuti non idonei alla causa. Stop. Inutile farli girare per anni in situazioni dove non hanno reale possibilità di esprimersi e poi abbandonarli a fine contratto a zero senza aver ricavato nulla e senza aver "restituito" alle casse del settore giovanile risorse economiche utili ad avviare circoli virtuosi. Ricordo ad esempio il caso di De Luca richiesto ai tempi della fine del suo ciclo in Primavera dal Friburgo per un milione di euro, non venduto allora e poi lasciato andare a zero dopo qualche anno a cui ha fatto seguire una discreta carriera tra C e B e qualche apparizione in A (un gol con la Cremonese quest'anno alla prima di campionato). Oppure il caso di Ciammaglichella che da due anni è in un limbo oggettivamente senza senso: lo voleva il Feyenoord, pagando, e non lo si è ceduto, ma ad oggi non si intravede un progetto di ampio respiro su di lui. Le porte della prima squadra gli sono sbarrate e il prestito dell'anno scorso alla Ternana è stato poco proficuo per la crescita del ragazzo. Il rischio di un caso De Luca c'è anche per "Ciamma" e sarebbe davvero un peccato se ciò accadesse. Penso che sui giovani che escono dal settore giovanile le valutazioni, giuste o sbagliate, debbano essere più rapide e soprattutto in caso di bocciatura almeno un ritorno economico debba esserci se no tutta la trafila non ha senso: investi nel giocatore per anni e poi lo perdi nell'indifferenza a zero. Una politica suicida. Se i giocatori non sono ritenuti adatti al ritorno vanno ceduti per fare cassa e accrescere le risorse economiche a disposizione del vivaio: sarà cinico, ma è l'unico modo per autofinanziarsi in quell'area che dovrebbe essere più che strategica soprattutto per un club come il Torino. Considerato poi che paradossalmente società come Inter e Juve solo negli ultimi anni hanno introitato dalla vendita di giovani usciti dai propri settori giovanili centinaia di milioni di euro. Centinaia...