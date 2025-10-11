Sogno un Toro con Simeone padre in panchina e Sartori ds

LEGGI ANCHE: Baroni e il Gattopardo Cairo
Ci sarebbe il business stadio che potrebbe fare gola a chi ha qualche centinaio di milioni di euro da piazzare e poi ci sarebbe l'area tecnica da riformare immediatamente: un ds capace di generare idee, scouting vero e plusvalenze "sane" e un tecnico iconico, che sappia portare un gioco non necessariamente legato alla Nouvelle Vogue guardiolana, ma più che altro un allenatore che sappia far vibrare la piazza con un gioco tosto e senza fronzoli. Nel mio super ottimismo sognerei Sartori dietro la scrivania e Simeone padre in panchina: in campo talenti e garra, un vero e proprio mix da Toro che saprebbe entusiasmare il nostro tifo fiaccato da anni di anestesie alle ambizioni e castrazioni chimiche dei sogni. Basta mister che in un quadro di difficoltà generale hanno dei sussulti di vivacità solo per redarguire giornalisti rei di aver sorriso all'ennesima mistificazione della realtà. Basta stampa di regime che dipinge quadri idilliaci quando dovrebbe portare alla luce la realtà dei fatti secondo un'etica giornalistica che a stento a volte si riconosce in alcuni soggetti. E basta slogan mendaci ripetuti all'infinito secondo lo schema che una bugia ripetuta mille volte diventa verità. Penso e credo che ci meritiamo di meglio e non smetterò di sostenerlo finché ciò non accadrà: anzi, continuerò a guardare il Toro, il mio Toro, il nostro Toro, con l'ottimismo di chi però non chiude gli occhi di fronte alla realtà perché in fondo non è finita finché non è finita...
Da tempo opinionista di Toro News, do voce al tifoso della porta accanto che c’è in ognuno di noi. Laureato in Economia, scrivere è sempre stata la mia passione anche se non è mai diventato il mio lavoro. Tifoso del Toro fino al midollo, ottimista ad oltranza, nella vita meglio un tackle di un colpo di tacco. Motto: non è finita finché non è finita.
Disclaimer: gli opinionisti ospitati da Toro News esprimono il loro pensiero indipendentemente dalla linea editoriale seguita dalla Redazione del giornale online, il quale da sempre fa del pluralismo e della libera condivisione delle opinioni un proprio tratto distintivo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA