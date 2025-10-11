Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor columnist il granata della porta accanto Sogno un Toro con Simeone padre in panchina e Sartori ds

il granATA DELLA PORTA ACCANTO

Sogno un Toro con Simeone padre in panchina e Sartori ds

Sogno un Toro con Simeone padre in panchina e Sartori ds - immagine 1
Torna un nuovo episodio della rubrica su Toro News di Alessandro Costantino, Il Granata della Porta Accanto: "Continuo a guardare il Toro con l'ottimismo di chi però non chiude gli occhi di fronte alla realtà"
Alessandro Costantino
Alessandro Costantino Columnist 

Ogni editorialista di ToroNews ha una piccola bio al fondo di ogni suo pezzo, poche righe in cui l'autore prova a rendere l'idea di chi è e di quale legame abbia con il Toro. Alcune di queste bio sono brillanti proprio come gli scritti dei rispettivi autori. Sulla mia c'è la dicitura " ottimista ad oltranza, motto: non è finita finché non è finita". Sorrido perché ultimamente qualcuno, leggendo i miei scritti, mi dice che non sono così ottimista come sostengo di essere. La prima reazione, quella di pancia, mi porterebbe a rispondere che sulla bio ho scritto "ottimista" e non "con le fette di prosciutto sugli occhi"! Analizzare la situazione del Torino di oggi, esprimere un pensiero critico su quello che secondo me (e mi pare secondo anche molti di voi) non funziona in questa gestione o, più semplicemente, non è in linea con lo spirito che da sempre caratterizza il "Toro" , non significa essere pessimisti o aver abdicato alla propria natura di inguaribile ottimista. Al contrario, in quello che scrivo, in quello che sostengo con forza e coerenza da più di dieci anni su questa testata, c'è tanta speranza e tanto incrollabile e ostinato ottimismo. Dopo tutto quello che abbiamo passato in questi ultimi venti/trent'anni se non avessimo tutti una fede inossidabile ed una scorta infinita di pazienza e resilienza avremmo già gettato la spugna e rinunciato a lottare per avere di nuovo un Torino che sia più "Toro".

LEGGI ANCHE: Toro, come sarebbe bello cominciare con entusiasmo...

Ottimista è chi crede fortemente che domani sarà meglio di ieri e che non si arrende all'idea che non possa esserci un futuro migliore del presente. Il Torino FC è una società di calcio che è legalmente di proprietà di Urbano Cairo, ma che di fatto appartiene al popolo granata, ai suoi tifosi. Senza i tifosi le società di calcio non esisterebbero e, soprattutto, non genererebbero i ricavi che le sostengono. Sebbene siamo lontani, purtroppo, dalla possibilità di avere un azionariato popolare che permetta alla componente tifosi di sedere nella stanza dei bottoni dove si prendono le decisioni sulla vita del club, per chi gestisce la societa non è possibile prescindere dalla pressione della massa dei suoi tifosi. A Torino questa massa ha detto in mille modi e in mille maniere, anche con marce e pesanti e continue contestazioni, che non è per niente contenta di come Urbano Cairo ha gestito il progetto sportivo in questi due decenni. Gli si sono concessi un paio di lustri per fare "apprendistato", cioè un tempo enorme se rapportato a quanto fatto da De Laurentis e i Della Valle nelle loro esperienze post fallimento con Napoli e Fiorentina, ma poi la pazienza è finita perché si è sempre al punto di partenza. Non è questione di ottimismo se tutti gli anni la campagna acquisti è carente in questo o in quel reparto o se tutti gli anni la squadra viene smontata e mai "rimontata" per essere migliore di quella precedente. E non è questione di ottimismo se si alternano i mister, si alternano le figure dirigenziali, i team manager, i ds, i medici sociali, i preparatori, ma i risultati sono sempre mediocri. Al contrario è tutta questione di ottimismo sperare che arrivi un'offerta convincente per liquidare Cairo ed iniziare una nuova era. Ed è da ottimista quale sono immaginare che chi verrà offrirà qualcosa di migliore di quanto visto nel ventennio cairota o perlomeno più aderente ai nostri valori, quelli su cui poggia l'architrave della storia granata. Perché alla fine è questo che deve fare come prima cosa una ipotetica nuova proprietà: riportare la chiesa al centro del villaggio, cioè ritrovare quello spirito guida che da sempre fa del Torino il Toro. Poi, certo, arrivassero dei novelli Hartono come a Como ed investissero quasi 400 milioni come hanno fatto i fratelli indonesiani sul club lariano penso che saremmo tutti più felici, ma non ne farei una mera questione di soldi.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Baroni e il Gattopardo Cairo

Ci sarebbe il business stadio che potrebbe fare gola a chi ha qualche centinaio di milioni di euro da piazzare e poi ci sarebbe l'area tecnica da riformare immediatamente: un ds capace di generare idee, scouting vero e plusvalenze "sane" e un tecnico iconico, che sappia portare un gioco non necessariamente legato alla Nouvelle Vogue guardiolana, ma più che altro un allenatore che sappia far vibrare la piazza con un gioco tosto e senza fronzoli. Nel mio super ottimismo sognerei Sartori dietro la scrivania e Simeone padre in panchina: in campo talenti e garra, un vero e proprio mix da Toro che saprebbe entusiasmare il nostro tifo fiaccato da anni di anestesie alle ambizioni e castrazioni chimiche dei sogni. Basta mister che in un quadro di difficoltà generale hanno dei sussulti di vivacità solo per redarguire giornalisti rei di aver sorriso all'ennesima mistificazione della realtà. Basta stampa di regime che dipinge quadri idilliaci quando dovrebbe portare alla luce la realtà dei fatti secondo un'etica giornalistica che a stento a volte si riconosce in alcuni soggetti. E basta slogan mendaci ripetuti all'infinito secondo lo schema che una bugia ripetuta mille volte diventa verità. Penso e credo che ci meritiamo di meglio e non smetterò di sostenerlo finché ciò non accadrà: anzi, continuerò a guardare il Toro, il mio Toro, il nostro Toro, con l'ottimismo di chi però non chiude gli occhi di fronte alla realtà perché in fondo non è finita finché non è finita...

Da tempo opinionista di Toro News, do voce al tifoso della porta accanto che c’è in ognuno di noi. Laureato in Economia, scrivere è sempre stata la mia passione anche se non è mai diventato il mio lavoro. Tifoso del Toro fino al midollo, ottimista ad oltranza, nella vita meglio un tackle di un colpo di tacco. Motto: non è finita finché non è finita.

Disclaimer: gli opinionisti ospitati da Toro News esprimono il loro pensiero indipendentemente dalla linea editoriale seguita dalla Redazione del giornale online, il quale da sempre fa del pluralismo e della libera condivisione delle opinioni un proprio tratto distintivo.

Leggi anche
Se giocassimo sempre all’Olimpico (di Roma)…
Toro, il brodino Pisa sarà sufficiente per la svolta?

© RIPRODUZIONE RISERVATA