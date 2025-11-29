Torino 1 – Progetto 5

Un mio amico, che non è tifoso del Toro, mi ha chiesto i motivi della contestazione a Cairo chiosando con la seguente frase: "Non vorrete mica che Cairo butti centinaia di milioni ogni anno come fanno gli Elkann?". Chi non vive il Toro dal "di dentro" fatica a capire il senso delle richieste di noi tifosi granata verso chi regge il club: con una stampa nazionale monopolizzata dalle ragioni dell'editore alessandrino proprietario del Torino, i tifosi delle altre squadre riducono il senso delle nostre lamentele ad una mera questione di soldi spesi o non spesi, quando noi tutti sappiamo che il problema con Cairo non è una pura questione di cifre e basta. Nel senso che è lapalissiano che più si spenda e maggiori siano le possibilità di ottenere risultati, ma nel Torino il succo della contestazione non ruota solo attorno al giro d'affari del club e a quanto viene reinvestito. È il come si spende (anche poco) che fa la differenza. In questo senso Torino-Como è stato lo spot perfetto di quello che da anni rimproveriamo al nostro presidente: da un lato una squadra, i lariani, figlia di un progetto, dall'altra i granata con una squadra figlia dell'improvvisazione. Premetto che sono ben consapevole che i fratelli Hartono, proprietari del Como, sono tra gli uomini più ricchi del pianeta, ma è anche lampante che da quando hanno investito sul Como non lo hanno fatto da "ricchi scemi" cioè spendendo e spandendo a destra e a manca per ottenere tutto subito, ma, al contrario, hanno fatto intelligentemente tutti passi misurati per crescere gradatamente con un piano ben preciso di obbiettivi pluriennali da raggiungere.