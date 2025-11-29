Torino 1 – Progetto 5

LEGGI ANCHE: Baroni e il Gattopardo Cairo
Gli Hartono che riescono persino a rendere "cool" per i vip internazionali essere presenti allo stadio a vedere le partite del Como ed hanno in mente di rendere le curve gratuite per i tifosi dei settori popolari, dall'altro Cairo che parla dello Stadio Olimpico di proprietà più o meno come si parla da cinquant'anni del Ponte sullo Stretto di Messina... Vanoli è stato esonerato l'anno scorso perché si era permesso di fare notare pubblicamente che società come Atalanta e Bologna (non Real Madrid o Bayern Monaco) avessero, con budget relativamente ridotti, lavorato bene costruendo progetti tecnici solidi e raccogliendo risultati lusinghieri oltre a qualificazioni in Champions. Ma prima di loro e prima del Como di oggi, c'era stata l'Udinese, il Sassuolo, la Fiorentina, il Napoli stesso, la Lazio: tutti club che non sono così diversi dal Torino ma che negli ultimi due decenni hanno saputo ritagliarsi i propri cicli "vincenti". Indovinate quale club non è mai stato in questo elenco nelle ultime due decadi. Esattamente, quello. Non ho altro da aggiungere, Vostro Onore.
Da tempo opinionista di Toro News, do voce al tifoso della porta accanto che c’è in ognuno di noi. Laureato in Economia, scrivere è sempre stata la mia passione anche se non è mai diventato il mio lavoro. Tifoso del Toro fino al midollo, ottimista ad oltranza, nella vita meglio un tackle di un colpo di tacco. Motto: non è finita finché non è finita.
Disclaimer: gli opinionisti ospitati da Toro News esprimono il loro pensiero indipendentemente dalla linea editoriale seguita dalla Redazione del giornale online, il quale da sempre fa del pluralismo e della libera condivisione delle opinioni un proprio tratto distintivo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA