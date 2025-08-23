Toro, bene Asllani, ma la programmazione?

Incomincia il campionato e per il Toro è subito un tour de force di impegni durissimi in cui nelle prime 6 giornate si scontrerà con almeno 5 squadre che sulla carta gli sono superiori. Di sicuro non il miglior viatico per una squadra che in precampionato e nell'esordio in Coppa Italia ha dimostrato di essere ancora indietro rispetto a quanto si aspettavano Baroni, Vagnati e forse anche i tifosi stessi. La cosa più eclatante emersa dall'inizio della preparazione è però l'assoluta inadeguatezza del centrocampo a sostenere il modulo preferito dal mister Baroni, il 4-2-3-1. C'è voluto l'ingresso di Ilkhan nel secondo tempo col Modena e il passaggio al 4-3-3 per capire che questa squadra non regge il centrocampo a due: troppo debole la difesa, esposta alle folate avversarie con una mediana a due e, soprattutto, inadatti quasi tutti i centrocampisti (per lo più mezzali votate all'inserimento più che all'interdizione) a giocare con tale modulo. Ora, quello che sconvolge e che qualunque tifoso medio conosce a grandi linee le caratteristiche dei giocatori di serie A e pertanto sa, anche solo per sommi capi, se tizio o caio sono buoni per un certo compito oppure no. Chi non ricorda quando ai tempi di Giampaolo si volle a tutti i costi provare Rincon regista basso nel modulo a rombo? Anche chi di calcio ne masticava poco strabuzzava gli occhi ad immaginare El General, noto per le sue caratteristiche di guerriero di centrocampo dedito completamente all'interdizione, nel ruolo di metronomo della mediana a dettare i tempi di gioco della squadra. E infatti Giampaolo, a cui non comprarono mai questo benedetto regista, fu esonerato con un Toro che a fine andata aveva qualcosa di più di un piede in serie B.

Ma l'esperienza insegna, giusto, e quindi certi errori non si ripetono, vero? Ebbene sembra che nel Torino FC questa regola tenda a subire parecchie eccezioni ed anche questa volta si è fatto lavorare Baroni su di un modulo, il 4-2-3-1 per il quale non aveva gli interpreti adatti a centrocampo. E secondo me neppure in difesa. L'aspetto inquietante, tra l'altro, è che addetti ai lavori come Baroni e Vagnati dovessero sapere già a priori che con Gineitis, Ilic, Casadei e Ilkhan e il nuovo arrivato Anjorin sarebbe stato difficile trovare una coppia con le giuste attitudini per sostenere al meglio un centrocampo a due: lavorano nel calcio da una vita, dovrebbero conoscere mediamente bene i giocatori e quindi sapere a priori se quelli che hanno a disposizione sono adatti o meno a certi compiti. Invece per un mese e mezzo hanno tirato dritto puntando ad accumulare esterni alti senza minimamente pensare che forse il centrocampo fosse completamente da rivedere. Per fortuna Ilkhan ed il passaggio a tre nella ripresa col Modena ha mostrato a tutti che questa squadra può salvarsi con un 433 o un 4312, ma assolutamente no con un 4231. Ma quindi, mi chiedo, la programmazione, se c'è, a cosa serve? A buttare nel water un mese e mezzo di lavoro? A dover prendere (in prestito oneroso) Asllani in fretta e furia ad una settimana dall'inizio del campionato? Che sia chiaro a me Asllani sta bene, lo trovo un ottimo giocatore per il nostro livello e sicuramente è anche motivato a fare bene dopo tre anni all'Inter senza mai sbocciare definitivamente. Però, ripeto: ma la programmazione? Perché non si è deciso sin dal ritiro di prendere un play forte vista l'abbondanza di mezzali qualitativamente valide per inserimento e tiro in porta, magari prendendo un esterno alto in meno e puntando maggiormente sulle due punte (Simeone e Adams e poi gradualmente con il rientro di Zapata) visto che l'attacco sembra il reparto più "caldo" quest'anno? Misteri della fede... E poi vorrei spendere due parole sul turco Ilkhan. È un 2004! Ha appena 21 anni ed è reduce da un infortunio che gli ha rallentato l'inizio di carriera. È stato preso quando era una giovane promessa del calcio turco ed è stato accantonato poco più che diciottenne per essersi perso un marpione come Brozovic in una partita con l'Inter a San Siro: ma che programmazione c'è nel bocciare un diciottenne strapagato perché ha fatto un errore comprensibile per contesto, cioè contro una signora squadra come l'Inter in uno stadio che intimorisce anche giocatori più esperti, e per età, ancora giovanissima?