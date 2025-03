Robaldo: sarà l’inizio di una nuova era per il Torino?

Il Granata della Porta Accanto/Più che i muri ed i campi, contano le persone e le competenze che queste portano

Alessandro Costantino Columnist 22 marzo 2025 (modifica il 22 marzo 2025 | 22:01)

Manca sempre meno alla scadenza del 4 maggio indicata da Cairo come giorno dell'inaugurazione del nuovo centro sportivo per le giovanili Robaldo. Come ha ben documentato ToroNews in un suo recente articolo, mentre i quattro campi, le tribune e gli spogliatoi tra terzo e quarto campo sono completati e pronti all'uso, la struttura che dovrebbe fungere da palazzina per palestra, altri spogliatoi, uffici e vera e propria sede del settore giovanile è ancora in fase di costruzione e appare arduo immaginare che questa parte del complesso sportivo (compresa quindi anche l'area parcheggi interni e l'ingresso principale) possa essere finita ed agibile proprio entro il 4 maggio. Ciò, chiaramente, non impedirà di inaugurare formalmente il Robaldo, ma quasi certamente la sua piena operatività sarà rimandata a dopo l'estate.

Al di là quindi delle polemiche sugli 8 anni impiegati dalla società a costruire questo centro sportivo che sarà, sì, moderno e funzionale, ma comunque anni luce da quello ormai punto di riferimento per tutti i centri sportivi giovanili d'Europa, cioè il Viola Park di Firenze, è proprio sulla possibilità dalla stagione 25/26 di avere tutte le Under giovanili riunite in un unico luogo a stuzzicare la fantasia di chi vuole il bene del vivaio granata. La domanda che tutti ci poniamo, infatti, è: basterà il Robaldo a far ritornare la nostra cantera ai fasti degli Anni Ottanta? Di sicuro interrompere questa diaspora di Under dislocate in più campi di allenamento sparsi tra città e prima cintura è un enorme passo avanti a livello organizzativo. Che gli staff ed i ragazzi delle varie annate possano lavorare fianco a fianco, respirando la stessa "aria", un"aria di "casa", è sicuramente un aspetto che nel medio-lungo periodo porterà vantaggi, anche solo "emozionali". Gli Under che vedranno quelli della Primavera allenarsi e frequentare lo stesso posto in cui anche loro si allenano abitualmente saranno sicuramente stimolati a proseguire il proprio percorso per arrivare ad emularli ed, inoltre, un luogo fisico unico come il Robaldo faciliterà il passaggio tra le varie annate dei migliori ragazzi per allenarsi e giocare da sottoleva, solitamente uno dei modi più utilizzati per far "crescere" i prospetti più promettenti.

Ma quali reali vantaggi garantirà il Robaldo? A livello emotivo non sarà certamente equiparabile al vecchio Fila dove i giovani giocavano e respiravano aria di storia granata oltre che di contatto vero con la Prima Squadra. Però nel calcio moderno un quartiere generale efficiente e all'avanguardia è fondamentale per far lavorare bene il settore giovanile e il Robaldo si propone come obbiettivo primario sicuramente questo. Poi, certo, più che i muri ed i campi, contano le persone e le competenze che queste portano e ciò si acquisisce solo ingaggiando allenatori, preparatori, fisioterapisti, medici e scout che siano molto, molto, molto in gamba a fare il proprio mestiere. E qui entra in ballo il budget che la società mette a disposizione del direttore sportivo delle giovanili: più alto è questo budget più facilmente il direttore potrà mettere sotto contratto i migliori professionisti di ogni area citata; più basso sarà tale budget, più difficile diventa chiaramente riuscire a formare staff di alto livello. È chiaro che agli occhi di giocatori e degli altri professionisti del settore poter vantare un centro sportivo moderno e funzionale è un plus che, a parità di condizione economica, può fare pendere la bilancia verso il Toro al momento di scegliere dove accasarsi, piuttosto che verso un'altra società che ne è priva, ma il nuovo centro sportivo non può da solo essere la calamita decisiva per attirare i talenti del futuro.

Il Robaldo (a proposito non si è ancora parlato di un nome da dare a questo centro o anche dei nomi da dare ai suoi quattro campi e sono molto curioso di sapere cosa salterà fuori in questo senso...) sarà un ottimo punto di partenza per rilanciare la canterà granata, ma non basterà se Cairo non si convincerà che il vivaio deve essere il fulcro delle strategie del Torino come è sempre stato nella centenaria storia granata. I Buongiorno statisticamente nasceranno sempre ogni tot anni, a prescindere dallo stato delle nostre giovanili e la nostra storia recente lo dimostra, ma se si vuole che salti fuori un Buongiorno ogni anno e non ogni dieci, allora occorre immaginare il Robaldo come la cornice in cui investire pesantemente sul "materiale umano" adatto a raggiungere un tale obbiettivo. Gli Ussello, i Cozzolino, i Vatta, tanto per fare dei nomi noti, sono stati in passato il valore aggiunto che, unito alla magia del Filadelfia, contribuivano a fare del Torino il migliore vivaio di Italia. Risorse, passione, persone e luoghi: tutte queste componenti devono pesare allo stesso modo se si vuole che la ricetta funzioni, altrimenti anche il Robaldo sarà l'ennesimo passo a metà di una società che da vent'anni a questa parte non ha ancora capito come riannodare i fili con il proprio glorioso passato.

