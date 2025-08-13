Coppa Italia, l’arbitro di Torino-Modena sarà Tremolada

Via alle danze per la stagione 2025/2026 con i trentaduesimi di Coppa Italia. Il Torino sfiderà il Modena di Alessandro Dellavalle sul campo dello stadio Olimpico Grande Torino: fischio d'inizio previsto per le 21:15 di lunedì 18 agosto. A dirigere la gara sarà il direttore Paride Tremolada, della sezione AIA di Monza. A comporre la terna arbitrale i signori Mokhtar e Pascarella. Se quarto uomo sarà Fourneau, al V.A.R. ci sarà, invece, Ghersini mentre all'A.V.A.R. il signor Sozza. Per Paride Tremolada sarà la seconda sfida del Torino sotto la sua direzione: la prima volta il 14 agosto 2023, nella vittoria casalinga per 2-1 contro la Feralpisalò, decisa dalle reti di Vojvoda e Ilic.