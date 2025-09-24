Netta vittoria casalinga per il Cagliari ai danni del Frosinone: 4-1 il finale. Immediato il vantaggio dei sardi con Gaetano dagli undici metri, prima della risposta ciociara con Vergani. Nella ripresa ci pensa Borrelli a riportare avanti i padroni di casa, con Felici e Cavuoti a completare l’opera. Ora, alla squadra di Pisacane toccherà far visita a dicembre al Napoli di Antonio Conte.
COPPA ITALIA
Coppa Italia, secondo turno: poker Cagliari, tris Milan e passa l’Udinese
Successo di misura invece per l’Udinese contro il Palermo: 2-1 per i friulani, con le reti di Zanoli al 41’ e Miller al 45’. Tardivo il gol dei siciliani con Peda al 93’. Passa così la formazione di Runjaic, che affronterà la Juventus.
Infine, il netto 3-0 del Milan sul Lecce. Santi Gimenez apre le marcature al 20’, poi nel secondo tempo tocca a Nkunku al 51’ e Pulisic al 64’ rendere più rotonda la vittoria della squadra di Massimiliano Allegri, che sarà ospite della Lazio.
Le gare odierne, del 24 settembre 2025, metteranno di fronte Parma-Spezia alle 17, Verona-Venezia alle 18.30 e Como-Sassuolo alle 21.
23/09/2025 Martedì 17.00 Cagliari-Frosinone 4-1 (Gaetano, Borrelli, Felici (C), Vergani (F))
23/09/2025 Martedì 18.30 Udinese-Palermo 2-1 (Zanoli, Miller (U), Peda (P))
23/09/2025 Martedì 21.00 Milan-Lecce 3-0 (Gimenez, Nkunku, Pulisic)
24/09/2025 Mercoledì 17.00 Parma-Spezia
24/09/2025 Mercoledì 18.30 Verona-Venezia
24/09/2025 Mercoledì 21.00 Como-Sassuolo
25/09/2025 Giovedì 18.30 Genoa-Empoli
25/09/2025 Giovedì 21.00 Torino-Pisa
