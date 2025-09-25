Torino, la biglietteria: disponibilità in tutti i settori, Maratona inclusa

La situazione biglietti a poche ore dal fischio d'inizio in Coppa Italia

Redazione Toro News 25 settembre 2025 (modifica il 25 settembre 2025 | 06:22)

Dopo la partita con l'Atalanta, lo stadio Olimpico Grande Torino riapre le porte per l'infrasettimanale di Coppa Italia. Domani, giovedì 25 settembre alle ore 21, arriverà nella casa granata il Pisa per i sedicesimi di finale. Quale cornice accoglierà il Toro di Baroni, chiamato a riscattare l'umiliazione contro la Dea? Scopriamo a che punto è la vendita dei biglietti, quali settori sono esauriti e quali invece hanno ancora disponibilità.

Torino, la biglietteria: Maratona, tanti seggiolini lasciati liberi. Disponibilità in ogni settore — Guardando la piantina dello stadio Olimpico Grande Torino, balza all'occhio la situazione biglietti in Curva Maratona. Il settore più caldo del tifo granata, difficilmente non sold-out se non per dissenso, conta tante disponibilità. Nel primo anello restano biglietti nei settori 107, 109, 110, 112, 113, 114 e 115. Nel secondo liberi parecchi seggiolini nel 210, 211, 212, 213, 216, 217 e 218. Anche in Curva Primavera restano a disposizione posti tra primo e secondo anello, ancora liberi a poco più di dodici ore dal fischio iniziale. Nei Distinti il colpo d'occhio è più completo, anche se restano comunque diversi posti vuoti nei settori più centrali.

Torino, la biglietteria: le ultime informazioni — La risposta del pubblico dunque non è delle più calde. La vendita resta aperta per le ultime ore. Chi ha sottoscritto l'abbonamento entro domenica 7 settembre può acquistare un tagliando in Maratona, Primavera o Distinti al simbolico prezzo di 1 euro. Altrimenti i costi sono i seguenti per il biglietto intero: 10 euro per Maratona, Primavera, Distinti e Distinti Family; 15 per assistere alla gara dai Distinti Centrale, 20 in Tribuna, 25 in Tribuna Centrale, 30 per le Poltroncine Centrali. Completo il Settore ospiti, dedicato ai tifosi residenti nella provincia di Pisa con tessera di fidelizzazione del club toscano.