Lunedì, 18 agosto, alle ore 21:15 il Torino ospiterà il Modena allo stadio Olimpico Grande Torino nel match valido per i trentaduesimi di finale dell'edizione della Coppa Italia 2025-2026. A seguire tutte le informazioni su dove seguire il match
Verso Torino-Modena: dove vedere la gara in tv e streaming
Dove vedere Torino-Modena in TV e streaming—
Torino-Modena sarà trasmessa in chiaro su Italia 1, per quanto riguarda lo streaming, invece, l’app di riferimento è quella di Infinity+. Sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.
Grazie a Infinity+ sarà possibile vedere Torino-Modena in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand.
Torino-Modena in diretta su Toro News—
Come tutte le scorse stagioni, anche quest’anno Toro News dà la possibilità ai suoi lettori di seguire la diretta di Torino-Modena tramite il sito Internet e tramite il profilo social di Twitter (@Toro_News), con tutti gli aggiornamenti pre, live e post partita.
