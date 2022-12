FINALE! Almeria-Torino 1-1

I 10 cambi del Torino: Berisha per Vanja; Zima per Djidji, Antolini per Buongiorno; Bayeye per Lazaro, Dembele per Vojvoda; Lukic per Gineitis; Ilkhan per Schuurs; Radonjic per Karamoh; Seck per Miranchuk; Pellegri per Sanabria