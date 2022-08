LIVE! Primavera, Torino-Milan 0-0

Nella giornata di oggi e domani, 4 e 5 agosto 2022, 4 squadre - Torino, Milan, Juventus e Atalanta - si sfideranno nella prima edizione del "Memorial Mamma e Papà Cairo": un evento che già da molti anni permette ai giovani della Primavera di poteri mettere in mostra. Precedentemente dedicato alla mamma del presidente del Torino Urbano Cairo, Maria Giulia Castelli Cairo, in seguito alla scomparsa anche del papà Giuseppe lo scorso giugno, il torneo è adesso in memoria di entrambi i genitori.