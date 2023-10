LIVE! Torino-Verona 0-0

Segui con noi la diretta testuale di Torino-Verona, match valido per la settima giornata di Serie A

Torino contro Hellas Verona, gara della settima giornata della Serie A 23/24. I granata sono reduci dalla sconfitta fuori casa contro la Lazio di Maurizio Sarri. C'è voglia di ripartire, anche per mandare un messaggio in vista del derby della Mole. L'Hellas Verona ha perso di misura contro l'Atalanta ed è alla ricerca di punti salvezza. Nella scorsa stagione gli scaligeri fermarono i granata all'Olimpico con un pareggio per 1-1, al ritorno fu un super gol di Nikola Vlasic a sancire la vittoria dei piemontesi.