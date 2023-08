LIVE! Trofeo Memorial “Mamma e Papà Cairo”, Torino-Milan

Esordio al "Mamma e Papà Cairo" per i ragazzi del tecnico Giuseppe Scurto. Avversario del Torino Primavera sarà la formazione di categoria del Milan guidata da Ignazio Abate. Chi vince affronterà la vincente tra Juventus e Inter. In caso di parità dopo i tempi regolamentari, si procederà in ciascuna delle due semifinali direttamente con i calci di rigore.