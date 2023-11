Si avvicina il calcio d'inizio di Torino-Frosinone. Giovedì 2 novembre, alle ore 21:00, le formazioni di Ivan Juric e Eusebio Di Francesco scenderanno in campo all'Olimpico Grande Torino per una sfida valida per i sedicesimi di Coppa Italia. In palio c'è l'accesso agli ottavi di finale della competizione: ad aspettare la vincitrice dell'incontro c'è il Napoli di Rudi Garcia.

Per quanto riguarda il modulo, Juric dovrebbe dare continuità al 3-5-2 visto al Via del Mare contro il Lecce. Poco turnover per il tecnico granata.

Torino, Vojvoda ancora braccetto destro difensivo

Jurjc continua a dar fiducia a Vanja Milinkovic-Savic tra i pali. Anche in Coppa Italia, Gemello dovrebbe accomodarsi in panchina. Nel tridente difensivo, invece, Vojvoda potrebbe spuntarla su Tameze per quel che riguarda la posizione di braccetto destro, andando così a comporre il pacchetto arretrato con Buongiorno e Rodriguez.

Toro, centrocampo confermato rispetto a Lecce

Vojvoda in difesa libererebbe il posto da esterno sinistro a Lazaro, mentre a destra, con Soppy non a disposizione, toccherà ancora a Bellanova. I tre in mezzo verso la conferma dopo la buona prova di Lecce: Ricci sarà il mediano, mentre Linetty e Gineitis saranno gli interni. Solo panchina per Ilic, resta valida la candidatura di Tameze.

In attacco cambia la coppia: dal 1' Vlasic e Zapata

Davanti, Juric dovrebbe cambiare la coppia d'attacco, anche se le ultime riserve il croato le libererà solo a ridosso del calcio d'inizio della gara. Comunque, anziché Pellegri e Sanabria, dal 1' dovrebbe essere l'ora di Zapata supportato da Vlasic.

Frosinone: davanti il tridente Soulè-Cheddira-Reinier

Eusebio Di Francesco dovrebbe presentarsi al Grande Torino con il 4-3-3 con Turati tra i pali e il quartetto difensivo composto da Oyono, Okoli, Romagnoli e Marchizza. In mediana, davanti alla difesa dovrebbe agire Mazzitelli, con Barrenechea e Garritano al suo fianco. In attacco, Cheddira sarà supportato da Soulè e Reinier.

FORMAZIONI

Coppa Italia 02/novembre ore 21:00 TORINO FROSINONE 3-5-2 Modulo 4-3-3 Ivan Juric Allenatore Eusebio Di Francesco

In campo Vanja Milinkovic-Savic Mergim Vojvoda Alessandro Buongiorno Ricardo Rodriguez Raoul Bellanova Karol Linetty Samuele Ricci Gvidas Gineitis Valentino Lazaro Nikola Vlasic Duvan Zapata Stefano Turati Anthony Oyono Caleb Okoli Simone Romagnoli Riccardo Marchizza Enzo Barrenechea Luca Mazzitelli Luca Garritano Matias Soulè Walid Cheddira Jesus Carvalho Reinier