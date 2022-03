Il Torino scenderà in campo venerdì sera a Marassi contro il Genoa, in una sfida molto complessa viste le motivazioni dell'avversario. Si gioca al Ferraris alle ore 21. Per quanto riguarda la probabile formazione granata, Juric schiererà Berisha in campo, nonostante sia tornato dall'infortunio Milinkovic-Savic, come ha confermato in conferenza stampa. Si è ormai consumato il sorpasso nelle gerarchie. Davanti al portiere albanese ci sarà come sempre Bremer al centro, con due ballottaggi ai suoi fianchi. Rodriguez a sinistra è favorito su Buongiorno, mentre a destra potrebbe tornare dal primo minuto Izzo, che contro l'Inter si è rivisto sul terreno di gioco dimostrando di essere ancora un valido difensore: nel caso Juric decidesse di tenerlo ancora ai box, toccherebbe a Zima. In mezzo al campo il tecnico schiererà salvo sorprese i due giocatori titolari, ovvero Mandragora e Lukic; sulle fasce, stesso discorso: toccherà ancora a Vojvoda sulla fascia sinistra e a Singo su quella destra. In fase offensiva ritroveremo Belotti come punta centrale, con Brekalo alle sue spalle affiancato da Pobega. Rimane ancora in corsa Pjaca, ma con poche speranze di partire dal primo minuto rispetto al giocatore di proprietà del Milan e al croato ex Wolfsburg.