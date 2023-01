Le probabili formazioni di Fiorentina-Torino: Ilic si candida subito

Il Torino sfiderà la Fiorentina per il quarto di finale di Coppa Italia allo stadio Franchi di Firenze, alle ore 18 di mercoledì 1 febbraio. I granata arrivano alla sfida con alcune defezioni, come Zima e Djidji (il primo con una lesione al menisco), ma trova nuovi volti come Ilic che potrebbero già essere una risorsa in questa sfida.

Difesa corta

Con le due assenze annunciate, il Torino si ritrova a dover schierare una difesa d'emergenza, come quella vista contro l'Empoli al Castellani. In porta ci sarà il solito Milinkovic-Savic, con Buongiorno pronto a prendere il ruolo di centrale difensivo. Al suo fianco dovrebbero quindi esserci Schuurs a destra e Rodriguez a sinistra.

Ecco Ilic

In mezzo al campo invece non dovrebbe mancare Ricci, punto fermo di questa squadra, in grande spolvero nelle ultime uscite: al suo fianco potremmo trovare a sorpresa già il nuovo arrivato Ilic, che ha preso di fatto il posto di Lukic (ufficialmente accasatosi al Fulham), pur restando in ballottaggio con Linetty. Sulle fasce invece dovremmo trovare Singo sulla sinistra, dopo essere partito dalla panchina contro l'Empoli, e Vojvoda a sinistra.

Più Sanabria di Seck

Infine, in attacco dovremmo trovare i due trequartisti titolari, ovvero Miranchuk a destra con Vlasic a sinistra. La punta centrale dovrebbe poi essere Sanabria, ancora in ballottaggio con Seck che contro la Fiorentina, poco più di una settimana fa, ha impressionato positivamente tutti.

Italiano senza Amrabat

L'ex tecnico dello Spezia dovrebbe arrivare al match con Terracciano in porta, Venuti e Terzic sulle fasce e la coppia Milenkovic-Martinez Quarta come centrali. In mezzo al campo dovrebbero esserci Duncan e Mandragora (Amrabat non è stato convocato), mentre sulla trequarti dovrebbero esserci Ikoné, Bonaventura e Nico Gonzalez. In attacco, per concludere, dovrebbe essere Jovic il favorito a partire dal primo minuto.

FORMAZIONI

Coppa Italia 01/febbraio ore 18:00 FIORENTINA TORINO 4-2-3-1 Modulo 3-4-2-1 Vincenzo Italiano Allenatore Ivan Juric

In campo Pietro Terracciano 1 Lorenzo Venuti 23 Nikola Milenkovic 4 Lucas Martínez 28 Aleksa Terzic 15 Alfred Duncan 32 Rolando Mandragora 38 Jonathan Ikoné 11 Giacomo Bonaventura 5 Nicolás González 22 Luka Jovic 7 Vanja Milinkovic-Savic 32 Perr Schuurs 3 Alessandro Buongiorno 4 Ricardo Rodríguez 13 Stephane Singo 17 Ivan Ilic Unknown Samuele Ricci 28 Mërgim Vojvoda 27 Aleksey Miranchuk 59 Nikola Vlasic 16 Antonio Sanabria 9