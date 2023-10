Si avvicina il calcio d'inizio di Juventus-Torino. Sabato 7 ottobre, alle ore 18:00, le formazioni di Max Allegri ed Ivan Juric scenderanno in campo all'Allianz Stadium per l'ottava giornata di Serie A. Sarà il derby della Mole numero 208, l'ennesimo incontro tra la sponda granata e quella bianconera di Torino.

Per quanto riguarda il modulo di gioco, Juric ha confermato che sarà 3-4-2-1. "Per questa partita, contro una difesa a tre, preferisco giocare a una punta. Dopo la sosta poi possiamo pensare di fare qualcosa di diverso come assetto del gioco".

Torino, Tameze sulla linea dei difensori

Gli acciacchi di Zima e Sazonov, uniti agli infortuni di Buongiorno e Djidji, obbligano Juric ad arretrare Tameze sulla linea dei difensori: "Giocherà da terzo in difesa? Sì perché non abbiamo altre soluzioni" ha infatti detto in conferenza il tecnico croato. L'ex Verona dovrebbe giocare da braccetto di destra, con Capitan Rodriguez a sinistra e Perr Schuurs al centro. In porta, ovviamente ci sarà ancora Vanja Milinkovic-Savic.

A centrocampo c'è la coppia Ricci-Ilic

In mediana, senza Tameze, la coppia Ricci-Ilic dovrebbe essere confermata. Mentre sugli esterni, con Soppy infortunato, Bellanova viaggia verso la titolarità sulla destra. Sulla sinistra, invece, toccherà ancora a Lazaro.

Sulla trequarti è duello tra Vlasic e Karamoh. Zapata unica punta

Sulla trequarti, Seck è favorito per occupare il posto sul centrosinistra, mentre a destra è ballottaggio tra Vlasic e Karamoh, con il croato favorito. Più defilato Radonjic: Juric ha chiaramente affermato che "quella di domani non è la sua partita". In attacco, invece, Juric vuole puntare ancora su Zapata. Sanabria va verso un'ulteriore panchina.

Juventus, in attacco Allegri punta su Yildiz e Milik

Massimiliano Allegri dovrebbe schierare la sua Juventus con il classico 3-5-2. Tra i pali ci sarà Szczesny, mentre la difesa a tre dovrebbe essere composta da Gatti, Bremer e Danilo. In cabina di regia, Locatelli è il favorito per la titolarità, mentre ai suoi lati Fagioli e Rabiot sono i principali indiziati per partire dal 1'. Sugli esterni, Mckennie e Cambiaso sono in vantaggio su Weah e Kostic, mentre davanti, complici le assenze di Chiesa e Vlahovic, i bianconeri dovrebbero schierare la coppia Yildiz-Milik.

FORMAZIONI

Serie A 07/ottobre ore 18:00 JUVENTUS TORINO 3-5-2 Modulo 3-4-2-1 Massimiliano Allegri Allenatore Ivan Juric

In campo Wojciech Szczesny 1 Federico Gatti 4 Gleison Bremer 5 Danilo 6 Weston Mckennie 16 Nicolò Fagioli 21 Manuel Locatelli 5 Adrien Rabiot 25 Andrea Cambiaso 27 Kenan Yildiz 15 Arkadiusz Milik 14 Vanja Milinkovic-Savic 32 Adrien Tameze 61 Perr Schuurs 3 Ricardo Rodriguez 13 Raoul Bellanova 19 Samuele Ricci 28 Ivan Ilic 8 Valentino Lazaro 20 Demba Seck 23 Nikola Vlasic 16 Duvan Zapata 91