Si avvicina il calcio d'inizio di Monza-Torino. Sabato 11 novembre, alle ore 20:45, le formazioni di Raffaele Palladino e Ivan Juric scenderanno in campo all'U-Power Stadium per la dodicesima giornata di Serie A. I brianzoli vogliono dare seguito alla bella vittoria di Verona, mentre i granata cercano il terzo successo di fila in campionato.

Per quanto riguarda il modulo, il 3-5-2 ha lasciato buone impressioni ed infatti Juric dovrebbe dargli continuità. "Provare nuove soluzioni è uno stimolo per un allenatore e ti fa piacere vedere che ci sono altri modi di fare le cose senza rinunciare al credo di voler fare la partita e non essere passivi" ha infatti detto il tecnico croato in conferenza.

Torino, in difesa confermatissimo Tameze

Davanti al solito Vanja Milinkovic-Savic, il tridente difensivo sarà piuttosto inedito. Complici gli infortuni di Schuurs e Djidji, e un Ricardo Rodriguez non al meglio, in difesa Alessandro Buongiorno dovrebbe essere schierato sul centro-sinistra, mentre Zima, che ben è entrato contro il Sassuolo ("con Pinamonti ha fatto bene, non gli ha fatto toccare palla. Il ginocchio va sempre meglio e stiamo aumentando i carichi di lavoro" ha detto Juric), va verso la titolarità da centrale. Sul centro-destra, infine, spazio per il confermatissimo Tameze. Juric dovrebbe escludere dal pacchetto arretrato Vojvoda, che resta un'alternativa come braccetto destro con relativo spostamento al centro di Tameze.

A centrocampo spazio per Vlasic, Vojvoda in vantaggio su Lazaro

Samuele Ricci non sarà a disposizione della squadra per diverso tempo, così ecco che il trio di centrocampo visto contro il Sassuolo dal 10' dovrebbe avere un'altra chance. Davanti alla difesa, a Monza Linetty dovrebbe partire infatti dall'inizio, con al suo fianco Vlasic e Ilic, che è in vantaggio nel ballottaggio con Gineitis. Per quanto riguarda le fasce, Bellanova è una certezza sulla destra, mentre a sinistra permane il solito duello Vojvoda-Lazaro, con il primo che ha un piede in avanti rispetto al compagno.

Sanabria e Zapata: Juric dà continuità alla coppia d'attacco

In avanti, Juric vuole dare continuità al doppio attaccante, così ecco che la coppia Sanabria-Zapata va verso la conferma dal 1'. Pellegri, che comunque dovrebbe essere a disposizione di Juric nonostante gli acciacchi, va verso la panchina, così come la batteria di trequartisti (Radonjic-Seck-Karamoh), che con il 3-5-2 fa più fatica a trovare minuti.

Monza, Palladino schiera Colpani e Vignato alle spalle di Colombo

Raffaele Palladino dovrebbe schierare il suo Monza con il classico 3-4-2-1 con Di Gregorio tra i pali. In difesa, a completare il tridente con Pablo Marì e Caldirola ci dovrebbe essere Carboni, favorito su D'Ambrosio. In mezzo al campo è confermata la coppia Gagliardini-Pessina, mentre sulle fasce dovrebbero agire Ciurria e Kyriakopoulos. Sulla trequarti, Colpani e Vignato dovrebbero supportare l'unica punta Colombo.

FORMAZIONI

Serie A 11/novembre ore 20:45 MONZA TORINO 3-4-2-1 Modulo 3-5-2 Raffaele Palladino Allenatore Ivan Juric

In campo Michele Di Gregorio -16 Andrea Carboni -44 Pablo Marì -22 Luca Caldirola -5 Patrick Ciurria -84 Roberto Gagliardini -6 Matteo Pessina -32 Georgios Kyriakopoulos -77 Samuele Vignato -80 Andrea Colpani -28 Lorenzo Colombo -9 Vanja Milinkovic-Savic -32 Adrien Tameze -61 David Zima -6 Alessandro Buongiorno -4 Raoul Bellanova -19 Nikola Vlasic -16 Karol Linetty -77 Ivan Ilic -8 Mergim Vojvoda -27 Antonio Sanabria -9 Duvan Zapata -91