Si avvicina il calcio d'inizio di Salernitana-Torino. Domani, lunedì 18 settembre, alle ore 18:30, le formazioni di Paulo Sousa e Ivan Juric scenderanno in campo all'Arechi per la quarta giornata di Serie A. I campani vanno alla ricerca della prima vittoria in campionato, mentre i piemontesi vogliono dare continuità al successo conquistato all'ultimo minuto contro il Genoa. Vediamo quali sono le probabili scelte dei due allenatori.

Blocco arretrato confermatissimo anche contro la Salernitana: Schuurs, Buongiorno e Rodriguez saranno ancora il muro difensivo davanti al solito Vanja Milinkovic-Savic. Non è ancora arrivato il momento di Sazanov. Solo panchina per Zima.

Per quel che riguarda la linea di centrocampo, causa infortunio di Vojvoda, sulla fascia sinistra sarà con ogni probabilità il turno di Lazaro, mentre a destra Juric dovrebbe ancora dare fiducia a Bellanova. Samuele Ricci, invece, dopo l'esperienza non fortunatissima sulla trequarti contro il Genoa, viene riportato in mediana. Infine, Linetty è favorito su Gineitis per affiancare l'ex Empoli dal 1'.