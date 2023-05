Il Torino si prepara per la prossima partita in programma, mercoledì 3 maggio contro la Sampdoria di Stankovic allo stadio Marassi alle ore 18. Juric arriva con alcune problematiche come l'assenza di Radonjic, con la consapevolezza di dover vincere una partita contro l'ultima in classifica per tenere acceso l'obiettivo dell'ottavo posto. Assenti anche Aina, Zima e Vieira; Juric pensa a diversi cambi nell'ottica del turnover per la presenza di tre partite in una settimana.