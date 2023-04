Il Torino si prepara per la sfida interna contro l'Atalanta di Gasperini, partita ostica che sarà un banco di prova importante per la formazione di Juric. Il tecnico croato sta cercando di costruire l'11 perfetto per contrastare i nerazzurri, dovendo fare i conti con alcune assenze, come quella di Radonjic. In campo ci saranno due squadre a specchio, con il 3-4-2-1.

Difesa: conferma per il trio titolare

In porta ci sarà Milinkovic-Savic, con Schuurs pronto a prendersi il posto da centrale difensivo davanti al serbo. Accanto all'olandese ci dovrebbero essere Buongiorno a sinistra e ancora Djidji a destra, che vincerà il ballottaggio con Gravillon per il posto da titolare.

Ricci-Ilic

In mezzo al campo dovrebbe andare a comporsi la coppia titolare in linea teorica del Torino. Avendo recuperato Ricci dopo il fastidio al polpaccio, Juric dovrebbe metterlo in campo dal primo minuto con Ilic. Ma attenzione a Linetty, la sua candidatura non è mai da escludere del tutto. Sulle fasce invece dovrebbero esserci le conferme per Singo a destra e per Rodriguez a sinistra, ancora una volta in vantaggio su Vojvoda.

Riecco Karamoh

Si ferma Radonjic, si prepara così Karamoh, che può tornare titolare, anche se non è ancora detta l'ultima parola. Il giocatore ex Inter se la gioca con Miranchuk, che potrebbe affiancare Vlasic o andare anche in panchina. Davanti alla trequarti invece dovremmo trovare come di consueto il numero 9 Sanabria.

Gasperini con Zapata

L'avversario dovrebbe arrivare a Torino con Sportiello tra i pali, una difesa a tre composta da Toloi, Djimsiti e Scalvini. Invece a centrocampo dovrebbero esserci De Roon ed Ederson, con Zappacosta e Maehle sulle fasce. Sulla trequarti si scaldano Koopmeiners e Pasalic, con Zapata pronto a prendersi il ruolo di centravanti. Lookman ancora indisponibile, Muriel e Hojlund dalla panchina.

FORMAZIONI

Serie A 29/aprile ore 20:45 TORINO ATALANTA 3-4-2-1 Modulo 3-4-2-1 Ivan Juric Allenatore Gian Piero Gasperini

In campo Vanja Milinkovic-Savic 32 Koffi Djidji 26 Perr Schuurs 3 Alessandro Buongiorno 4 Wilfried Singo 17 Samuele Ricci 28 Ivan Ilic 8 Ricardo Rodríguez 13 Nikola Vlasic 16 Yann Karamoh 7 Antonio Sanabria 9 Marco Sportiello 57 Rafael Tolói 2 Berat Djimsiti 19 Giorgio Scalvini 42 Joakim Maehle 3 Marten de Roon 15 Éderson 13 Davide Zappacosta 77 Teun Koopmeiners 7 Mario Pasalic 88 Duván Zapata 91