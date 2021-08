QUI ATALANTA - L'Atalanta arriva a Torino in stato d'emergenza. Gasperini ha infatti dovuto fare i conti con una squadra falcidiata da infortuni e da squalifiche e sarà quindi costretto a trovare soluzioni alternative per ogni reparto. In difesa mancherà Toloi, squalificato appunto, ma anche Matteo Lovato, ex giocatore di Juric al Verona, non sarà al meglio visto che ha appena recuperato da un risentimento al polpaccio. Il centrocampo è indubbiamente il reparto più colpito: out per squalifica De Roon, Frauler e il giovane Delprato, indisponibile anche Hateboer, in attesa di essere operato al piede. Tegola anche in attacco: non ci sarà Duvan Zapata, alle prese con un trauma distorsivo al ginocchio destro. Gasperini, salvo sorprese, scenderà in campo con un 3-4-1-2 o con un 3-4-2-1, entrambi ben rodati dall'Atalanta. In porta ci sarà Musso, all'esordio in A con la Dea dopo l'addio all'Udinese. Nella linea difensiva a tre Palomino, accostato nelle ultime settimane al Cagliari, strappa una maglia da titolare e si posiziona a centro-destra; in mezzo debutto per l'ex juventino Demiral ad appena quindici giorni dal suo sbarco a Bergamo, a centro-sinistra invece Gasp potrà contare sull'esperienza di Djimsiti. Per tamponare la mediana Gasp dovrebbe far arretrare sia Pessina che Pasalic, nessun dubbio invece sulle corsie esterne con le conferme a pieni voti di Maehle a destra e Gosens a sinistra. Sulla trequarti Malinovskyi è una punto fermo, mentre il resto del reparto offensivo si configurerà a seconda della posizione di Ilicic: in un 3-4-1-2 lo sloveno sarebbe una delle due punte insieme a Muriel, in un 3-4-2-1 si abbasserebbe invece sulla trequarti con Muriel unica punta. Corta la panchina: Pezzella e Miranchuk sono gli unici disponibili della vecchia guardia, per il resto Gasp dovrà ricorrere alle nuove leve.