Per il Torino è alle porte la 17ma partita di campionato contro il Bologna di Mihajlovic, che si disputerà allo stadio Olimpico “Grande Torino” domani alle 12:30. Il tecnico del Torino Ivan Juric sta cercando di comporre la squadra migliore possibile per riuscire a tornare vincere in casa davanti ai tifosi granata. In porta ci sarà sicuramente Vanja Milinkovic-Savic e davanti al portiere serbo ecco una difesa a tre composta da Bremer come perno centrale, con Zima alla sua destra e Rodriguez alla sua sinistra, che dovrebbe tornare titolare dopo la partita in cui è subentrato contro il Cagliari. A centrocampo Pobega potrebbe stringere i denti e giocare nonostante l’affaticamento accusato negli ultimi giorni. In caso contrario, pronti Baselli o Linetty (Mandragora è convocato ma difficilmente partirà titolare). L’altro posto in mediana sarà di Lukic, con Singo e Aina che dovrebbero essere i due esterni (ma il nigeriano deve fronteggiare la concorrenza di Vojvoda). Capitolo trequartisti: i favoriti al momento sono Pjaca e Praet, ma l’ex Genoa potrebbe anche entrare nel secondo tempo se Brekalo fosse scelto dal primo minuto. Anche l’attaccante centrale è da decidere: con l’assenza di Belotti, Sanabria è il candidato numero 1 per il posto da titolare rispetto a Zaza.