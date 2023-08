Con Torino-Cagliari inizierà ufficialmente il campionato 2023/24 dei granata, che faranno il loro esordio davanti al pubblico di casa per sfidare la formazione neopromossa in Serie A. Dopo il successo rimediato in Coppa Italia contro la Feralpisalò Juric sta pensando ad una formazione che gli possa dare le caratteristiche giuste per incidere nel match.

Difesa: confermato il trio della Coppa Italia

A difendere i pali della porta granata senza grandi sorprese dovrebbe esserci Vanja. Davanti a lui non dovrebbero esserci cambi rispetto alle ultime gare con Schuurs, Buongiorno e Rodriguez, che con ogni probabilità partiranno dal '1. Zima torna a disposizione e andrà in panchina, Djidji non sarà invece della partita perché ancora alle prese con il recupero.

Centrocampo: confermati Ricci-Ilic come custodi della metà campo

Juric probabilmente confermerà i quattro che hanno giocato in Coppa Italia. In mezzo Ricci e Ilic gestiranno il gioco, mentre sulle fasce c'è ancora spazio per Vojvoda che continua ad essere l'unico uomo schierabile nella zona sinistra, mentre sul lato opposto dopo la cessione di Singo l'unico che potrà giocare è Bellanova. Panchina per Tameze, che potrebbe entrare a match in corso per spezzare la gara.

Attacco: ballottaggio tra Radonjic e Karamoh sulla trequarti

Il reparto offensivo è attualmente la zona più scoperta per Juric, che non vede molte possibilità. Con ogni probabilità sarà confermato Vlasic, mentre Radonjic è attualmente in vantaggio rispetto a Karamoh. A guidare l'attacco granata sarà Sanabria.

Cagliari: Pavoletti prenderà le redini dell'attacco al posto dell'infortunato Lapadula

Anche i sardi hanno passato il turno di Coppa Italia dopo un match combatutissimo, vinto ai supplementari per 2-1 contro il Palermo. Mister Ranieri, però, in conferenza stampa ha annunciato di aver preparato una partita completamente diversa rispetto a quella che si è vista lo scorso sabato. Con l'ex-Leicester in panchina il modulo del Cagliari è sempre variabile, anche in B la squadra era capace di passare abilmente dal 4-4-2 al 4-3-2-1, o altre varianti in base alla situazione. A causa del noto infortunio di Lapadula il tecnico con ogni probabilità si affiderà a Pavoletti per l'attacco. Sulla trequarti i nomi più probabili sono quelli di Luvumbo e Oristanio. A centrocampo, invece, si fa spazio la possibilità di vedere Sulemana, Makoumbou e Nandez. In difesa partiranno Dossena e Obert, con Zappa e Augello ai lati.

FORMAZIONI

Serie A 21/agosto ore 18:30 TORINO CAGLIARI 3-4-2-1 Modulo 4-3-2-1 Ivan Juric Allenatore Claudio Ranieri

In campo Milinkovic-Savic - Schuurs - Buongiorno - Rodriguez - Bellanova - Ricci - Ilic - Vojvoda - Vlasic - Radonjic - Sanabria - Radunovic - Zappa - Dossena - Obert - Augello - Nandez - Makoumbou - Sulemana - Luvumbo - Oristanio - Pavoletti -