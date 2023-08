Calciomercato, un Kakà per il Torino? In prova con l’Under 17 Scabin

Dagli States all'Italia: in prova con il Torino Under 17 Kakà Scabin

Un Kakà per il Torino? Si tratta di Kakà Scabin, giovane prospetto del Dallas entrato nell'orbita granata e attualmente in prova con l'Under 17 di Rebuffi, che da qualche settimana ha iniziato la preparazione in vista della prossima stagione. A riportare la notizia alcuni media statunitensi, tra cui il portale Youth Soccer Central, spiegando come il terzino americano, di origini italiane e brasiliane, sia partito alla volta dell'Italia per essere testato dallo staff granata. Altra curiosità riportata negli States: il nonno di Kakà Scabin sarebbe stato un tifoso del "Grande Torino".