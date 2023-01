Coppa Italia Primavera, Scurto dopo Cagliari-Torino 1-2: “Ho visto la giusta voglia”

Le dichiarazioni del tecnico della Primavera del Torino in seguito alla vittoria in Coppa Italia

Il Torino vola in Sardegna e vince 2-1 contro il Cagliari in Coppa Italia. In seguito alla gara, che vede i granata passare il turno e andare ai quarti, il tecnico Scurto ha così commentato la prestazione dei suoi ragazzi: “Abbiamo disputato un’ottima partita contro una squadra forte e su un campo ostico, interpretando la gara nel migliore dei modi. I ragazzi hanno affrontato una settimana complessa con la giusta serenità e oggi hanno dato tutto quello che potevano dare. Non è mai facile approcciare sfide a eliminazione diretta, ma abbiamo avuto la giusta determinazione”.