Giovanili, Buonagrazia rinnova e raddoppia: sarà anche Responsabile delle Academy

Il dirigente granata, in carica dal 2023, estende il suo contratto e amplia le responsabilità all'interno del settore giovanile granata

Torino, il percorso di Buonagrazia

Classe 1982, Buonagrazia è approdato al Torino nell’estate del 2023, raccogliendo il testimone da Silvano Benedetti. In precedenza ha ricoperto il ruolo di coordinatore del settore giovanile dell’Alessandria dal 2018 al 2022, diventandone poi responsabile nell’ultimo anno. Nel suo percorso formativo e professionale, Buonagrazia ha allenato diverse realtà del territorio piemontese: Livorno Ferraris, Trino, Pro Vercelli, la Juniores Nazionale del Santhià, gli Allievi della J Stars, collaborando anche con Juventus e Sisport, prima di tornare alla Pro Vercelli e infine intraprendere le esperienze ad Alessandria e Torino. Con il nuovo incarico, avrà l’opportunità di proseguire il proprio lavoro in granata e contribuire alla crescita del vivaio per almeno altri due anni.