Giovanili, l’Under 19 femminile batte il Vicenza e conquista la finale scudetto

L'Under 19 femminile è in finale e andrà a giocarsi lo Scudetto per conquistare il titolo di Campionesse d'Italia. Le granata hanno coronato un percorso praticamente impeccabile in stagione conquistando in semifinale la vittoria più importante della stagione, fino ad ora. La sfida per strappare il pass per l'ultimo atto contro il Vicenza è stata probante, ma alla fine ha premiato la grinta del Torino che si è imposto per 2-1. La squadra di Battaglino ha trovato per prima il vantaggio, grazie a La Sala a fine primo tempo. Poi la doccia fredda e il gol vicentino a meno di dieci minuti dalla fine, con il conseguente spauracchio dei rigori. Al 90' però la spunta ancora il Torino, con la rete della classe 2008 Scolamiero. Ora l'Under 19 granata si preparerà alla finale, in programma sabato 10 giugno alle ore 11 contro la Roma a Firenze. Un traguardo importante che permette di sognare il tricolore. Così il direttore dell'Area Femminile granata, Marco Pianotti: "Con grinta abbiamo conquistato la finale scudetto e ora l'obiettivo è portare a casa il titolo".