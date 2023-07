Giovanili Torino, comunicate le date di inizio campionato per la stagione 2023-24

Sono state definite le date in cui avranno inizio i campionati giovanili Under 18, Under 17, Under 16 e Under 15. La FIGC ha infatti pubblicato il Comunicato ufficiale n.1 in cui arrivano le prime indicazione sulla stagione 2023-2024 delle giovanili nazionali, da implementare nelle prossime settimane con ulteriori dettagli relativi alla formula dei singoli campionati e con il calendario completo.