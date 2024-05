Giovanili, Under 16 e Under 15 salutano le fasi finali agli ottavi

Under 16 e Under 15 salutano le fasi finali agli ottavi. I granata di Vegliato e Catto, abbinati dopo la regular season rispettivamente a Atalanta e Milan, escono sconfitti dal doppio confronto con nerazzurri e rossoneri. Entrambe le formazioni si presentano in trasferta con il peso delle sconfitte subite all'andata. L'Under 16 era caduta settimana scorsa nel confronto con l'Atalanta, perdendo per 1-4 tra le mura amiche del Cit Turin; anche l'Under 15, per quanto con un parziale meno pesante, era stata sconfitta per 0-2 dal Milan. Al ritorno, nonostante i tentativi dei granata, vincono nuovamente sia Atalanta che Milan conquistando il pass dei quarti. La Dea si è imposta per 2-1 sui torelli di Vegliato, i rossoneri invece hanno ottenuto la qualificazione con un 3-1 sui granata di Catto. Si chiude quindi la corsa scudetto per le giovanili granata.