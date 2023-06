Italia Under 19, Alessandro Dellavalle convocato per gli Europei

Alessandro Dellavalle parteciperà agli Europei Under 19. Il difensore della Primavera del Torino si è conquistato la chiamata in Azzurro dopo una stagione da protagonista in granata, valsa anche il riconoscimento nella top11 del campionato Primavera 1. L'Europeo si terrà a Malta dal 3 al 16 luglio. Gli Azzurrini sono stati inseriti nel gruppo A insieme a Malta (match in programma lunedì 3 luglio alle 21), Portogallo (match in programma il 6 luglio alle 18) e Polonia (match in programma domenica 9 luglio alle 18). L’altro girone, il gruppo B, è formato da Islanda, Grecia, Norvegia e Spagna. Le prime due di ogni gruppo si qualificano alle semifinali in programma giovedì 13 luglio; la finale si gioca domenica 16 luglio. 20 i giocatori chiamati dal ct Alberto Bollini. Di seguito la lista completa.