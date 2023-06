Italia Under 19, i convocati per lo stage a Coverciano: c’è Dellavalle

Il difensore della Primavera granata raccoglie la prima chiamata in azzurro per l'Italia Under 19

L'Italia Under 19 prosegue l'avvicinamento alla fase finale dell'Europeo, in programma dal 3 al 16 luglio a Malta. Il ct Alberto Bollini ha indetto quindi uno stage a Coverciano, da giovedì 8 giugno a lunedì 12 giugno, e ha diramato la lista dei convocati. Tra di loro figura anche un giocatore della Primavera del Torino, ovvero il difensore Alessandro Dellavalle, impegnato nelle fasi finali per lo scudetto e di recente eletto come membro della top11 del campionato. Per il canterano granata si tratta della prima chiamata in azzurro. Come comunicato dalla FIGC, i giocatori che parteciperanno alla finale del campionato Primavera (Dellavalle si gioca l'accesso oggi nella semifinale contro la Fiorentina), si aggregheranno allo stage dopo il match che assegnerà il titolo di categoria.