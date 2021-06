Karamoko dopo Torino-Bologna 4-1: “Non vedevo l’ora di tornare per aiutare i miei compagni”

Le parole dell'attaccante del Torino Primavera al termine del match vinto contro il Bologna

Dopo essere rimasto fuori due mesi per la squalifica, ottenuta dopo la rissa avvenuta nel match contro la Fiorentina, Ibrahim Karamoko è tornato già da qualche gara e oggi è stato uno dei protagonisti che ha guidato il Torino Primavera alla vittoria contro il Bologna segnando anche il gol del momentaneo 3-1. Al termine del match il centrocampista granata ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Importante è la squadra per me, ora la squadra gioca meglio e non c’entra il fatto che sono tornato. Seguiamo quello che dice il mister e questo è l’importante. Nei mesi in cui non ho giocato non vedevo l’ora di ritornare per aiutare i miei compagni. Mi mancava molto il gruppo. Con Coppitelli gioco più avanzato e vicino alla porta. Il mister ha voluto provarmi in un altro modo, in allenamento lavoriamo e proviamo tante cose. Se lui vuole che io faccia l’attaccante, lo faccio senza problemi e provo a ricoprirla al meglio per aiutare la squadra. La salvezza? Pensiamo a fare partita dopo partita, non possiamo fare calcoli. Ora testa alla prossima partita e poi vedremo cosa succederà".