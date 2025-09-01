Calciomercato Torino, Martin Juhasz per la Primavera: le ultime

Siamo alle battute finali questa sessione estiva di calciomercato. Nella giornata di oggi, 1º settembre 2025, si chiuderà la finestra che ha permesso alle squadre di Serie A di affacciarsi nel miglior modo possibile alla stagione 2025/2026. Nelle ultime ore di calciomercato ci sono alcune novità che riguardano le giovanili granata. Il Torino Primavera sta definendo gli ultimi dettagli per l'arrivo di Martin Juhasz. Il centrocampista classe 2009 arriva dal Vasas ed è vicino al passaggio in granata a titolo definitivo: secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, per il neo acquisto granata è già pronto un contratto triennale. L'ungherese andrebbe a rinforzare il reparto di centrocampo della formazione guidata da Fioratti.