Primavera, Juventus-Torino 1-1: Perez regala un punto ai granata nel derby

Il primo tempo: Juventus avanti alla prima occasione utile, Gabellini e Ferraris vicini al pari

È il Toro a farsi avanti per primo, provando subito ad imporre il proprio gioco. Ma è la Juventus a passare subito in vantaggio. Alla prima occasione utile, Merola approfitta dello spazio concesso da Carrascosa e dalla destra fa partire un destro potente sotto la traversa dopo uno slalom in area. Santer battuto e 1-0 per i bianconeri. La Primavera granata prova subito a reagire approfittando dell'aggressività sulla fascia destra di Kugyela. Buona occasione per Liema Olinga al 5' quando riesce a intercettare un pallone sulla linea difensiva bianconera. Il centrocampista granata però ritarda la conclusione, innescando il contropiede avversario. Al quarto d'ora il Torino ci riprova e questa volta ha una grande occasione tra le mani. Liema Olinga pesca in volata Bonacina che viene atterrato al limite da Nava. Giallo e punizione per i granata. Dal calcio da fermo Kugyela mette in mezzo e Gabellini colpisce di testa ma la sfera termina di poco al lato del secondo palo. La Juventus non sta certo a guardare: sull'out di sinistra Finocchiaro supera Kugyela in velocità e mette in mezzo un cross molto invitante per Lopez. Il numero 9 bianconero impatta la sfera che termina di poco sul fondo. Dopo qualche minuto di attesa il Toro si riaffaccia in avanti. Carrascosa crossa in area e trova la testa di Ferraris. Il centrocampista granata, lasciato solo nell'area piccola, non riesce a dare forza e potenza alla sfera che finisce tra le mani di Nava in due tempi. Juventus in vantaggio a fine primo tempo, in una gara combattuta dove la squadra di Baldini non ha saputo concretizzare le occasioni create e la Juventus ha saputo sfruttare meglio i contropiedi, mettendo molto in difficoltà la difesa granata.