L'audacia rialza il Torino Primavera. Dopo un mese di difficoltà e dopo tre sconfitte consecutive, arriva il tanto atteso riscatto dei granata. A Vinovo il Toro riesce a portare a casa un punto grazie al pareggio contro la Juventus nell'infuocato derby della Mole. I granata risultano efficaci in fase difensiva, neo di questo inizio di campionato, e cinici quanto basta per ridurre i bianconeri al pareggio. Decisivo il gol siglato da Perez al 67' con un'incornata sugli sviluppi di un calcio d'angolo, come decisivo è stato anche Santer tra i pali. Il Torino si porta a quota 9 punti finendo, però, all'ultimo posto in classifica.
primavera
Primavera, Juventus-Torino 1-1: Perez regala un punto ai granata nel derby
Le scelte: Baldini in campo con il 4-5-1, Bonacina titolare a sorpresa. C'è anche Liema—
Baldini decide di scendere in campo con un modulo diverso rispetto alle ultime uscite proponendo un 4-5-1. Due le pedine diverse rispetto all'ultima partita di campionato in casa contro il Verona. Tra i pali c'è il ritorno di Santer, già titolare in Coppa Italia, al posto di Siviero. Difesa a quattro composta da Zaia-Perez-Pellini-Carrascosa. Sulle fasce spazio a Kugyela, sulla corsia destra, e alla sorpresa Bonacina. Prima titolarità per il giocatore dell'Under 18 granata. In mezzo Acquah, Ferraris e Liema Olinga. In attacco Gabellini: si tratta di un ritorno in campo per l'attaccante granata, a riposo nella sfida di Coppa Italia contro il Parma.
Il primo tempo: Juventus avanti alla prima occasione utile, Gabellini e Ferraris vicini al pari—
È il Toro a farsi avanti per primo, provando subito ad imporre il proprio gioco. Ma è la Juventus a passare subito in vantaggio. Alla prima occasione utile, Merola approfitta dello spazio concesso da Carrascosa e dalla destra fa partire un destro potente sotto la traversa dopo uno slalom in area. Santer battuto e 1-0 per i bianconeri. La Primavera granata prova subito a reagire approfittando dell'aggressività sulla fascia destra di Kugyela. Buona occasione per Liema Olinga al 5' quando riesce a intercettare un pallone sulla linea difensiva bianconera. Il centrocampista granata però ritarda la conclusione, innescando il contropiede avversario. Al quarto d'ora il Torino ci riprova e questa volta ha una grande occasione tra le mani. Liema Olinga pesca in volata Bonacina che viene atterrato al limite da Nava. Giallo e punizione per i granata. Dal calcio da fermo Kugyela mette in mezzo e Gabellini colpisce di testa ma la sfera termina di poco al lato del secondo palo. La Juventus non sta certo a guardare: sull'out di sinistra Finocchiaro supera Kugyela in velocità e mette in mezzo un cross molto invitante per Lopez. Il numero 9 bianconero impatta la sfera che termina di poco sul fondo. Dopo qualche minuto di attesa il Toro si riaffaccia in avanti. Carrascosa crossa in area e trova la testa di Ferraris. Il centrocampista granata, lasciato solo nell'area piccola, non riesce a dare forza e potenza alla sfera che finisce tra le mani di Nava in due tempi. Juventus in vantaggio a fine primo tempo, in una gara combattuta dove la squadra di Baldini non ha saputo concretizzare le occasioni create e la Juventus ha saputo sfruttare meglio i contropiedi, mettendo molto in difficoltà la difesa granata.
Il secondo tempo: Perez regala il pareggio, Gabellini manca il gol vittoria—
Nella ripresa Baldini conferma il 4-5-1, con un solo cambio: nell'intervallo esce Ferraris, che lascia il posto a Luongo. Con i cambi il Torino torna in campo più motivato e dopo appena due minuti va vicino al gol del pareggio. Bonacina tenta la conclusione da lontano ma la sfera finisce di poco sul fondo. Tuttavia, anche la Juventus si fa sentire. Merola va vicino al gol del raddoppio con un tiro a giro molto velenoso che Santer devia in calcio d'angolo. Alla mezz'ora arrivano due grandi occasioni per i granata. Gabellini, pescato in velocità da Zaia, prova il tiro di sinistro ma da posizione ravvicinata colpisce in pieno Nava. Poi sulla ribattuta Bonacina intercetta la sfera e prova il destro a giro che però colpisce in pieno il palo. Torino rinato dopo l'intervallo. La squadra di Baldini prova più volte a sfondare la linea difensiva bianconera. Al 67' la Primavera granata trova il gol del pareggio con Perez. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Liema Olinga crossa in mezzo e trova la testa del difensore centrale che incrocia la sfera e supera Nava, siglando il primo gol dal suo arrivo al Toro. Baldini rimette mano alla formazione al 68': fuori l'autore del gol Perez per Sandrucci. Dopo dieci minuti altri due cambi per il Toro: Carrascosa e Bonacina lasciano il posto a Desole e Politakis. La squadra di Baldini non molla e cerca il gol vantaggio: all'86' i granata vanno vicini al gol del sorpasso con la punizione battuta da Sandrucci, deviata in calcio d'angolo. Forcing offensivo dei granata che vogliono i tre punti. Dopo quattro minuti arriva l'ultimo cambio a disposizione per i granata: Liema Olinga lascia spazio a Sabone a centrocampo. Squadre spaccate negli ultimi minuti di gara con la Juventus che cerca di mettere in difficoltà la difesa granata. Una grande occasione per i granata arriva al 95': Luongo serve Gabellini, solo davanti a Nava, ma l'attaccante granata non riesce a dare forza al pallone che termina tra le mani dell'estremo difensore bianconero. Finisce qui il derby della Mole Primavera: 1-1 tra granata e bianconeri.
Il tabellino—
JUVENTUS-TORINO 1-1
Marcatori: 5' Merola (J), 67' Perez (T)
JUVENTUS: Nava, Bamballi Gnikpingo, Rizzo, Keutgen (72' Milia), Lopez Comellas (62' Biggi), Finocchiaro (62' Elimoghale), Verde, Badarau, Vallana, Merola (81' Leone), Grelaud. A disposizione: Jakab, Durmisi, Contarini, Sylla, Tiozzo Pagio, Borasio, De Brul. Allenatore: Padoin.
TORINO (4-5-1): Santer; Zaia, Pellini, Perez (68' Sandrucci), Carrascosa (78' Desole); Kugyela, Ferraris (45' Luongo), Acquah, Liema Olinga (90' Sabone), Bonacina (78' Politakis); Gabellini.. A disposizione: Cereser, Zeppieri, Bonadiman, Falasca, Gatto, Brzyski. Allenatore: Baldini.
Ammoniti: 15' Nava (J), 19' Ferraris (T), 70' Zaia (T)
© RIPRODUZIONE RISERVATA