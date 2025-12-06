C'è aria di derby in quel di Torino, in particolare il derby Primavera. A breve il via della quattordicesima giornata del campionato Primavera 1: alle 11:00 il fischio d'inizio di Juventus-Torino in quel di Vinovo. Contrapposte due formazioni che stanno performando meno di quanto vorrebbero, soprattutto il Torino: i granata di Baldini sono alla ricerca di una vittoria che in campionato manca da due mesi e un giorno... Così il tecnico granata cambia, ma soprattutto in attacco: troppo pochi i gol segnati finora. Così se in porta torna Santer, dopo che nell'ultima in Primavera 1 si era fatto nuovamente vedere Siviero, la difesa è confermata. Anche gli esterni non cambiano, mentre a centrocampo Sabone parte dalla panchina, con la titolarità di Liema Olinga. In attacco al fianco di Gabellini, Baldini non sceglie Zeppieri e - con la squalifica di Carvalho - pesca dall'Under 18 David Bonacina per cercare la svolta. Per il classe 2008 è la terza presenza di stagione in Primavera, la seconda in campionato, dopo l'esordio stagionale in Fiorentina-Torino, ad agosto.
Derby Primavera, le formazioni ufficiali di Juventus-Torino: Bonacina per la svolta
JUVENTUS (4-3-3): Nava; Grelaud, Verde, Rizzo, Bamballi; Badarau, Keutgen, Vallana; Finocchiaro, Comellas, Merola. A disposizione: Jakab, Milia, Biggi, Leone, Durmisi, Contarini, Sylla, Elimoghale, Tiozzo Pagio, Borasio, De Brul. Allenatore: Simone Padoin.
TORINO (3-5-2): Santer; Perez, Pellini, Carrascosa; Zaia, Ferraris, Acquah, Liema Olinga, Kugyela; Gabellini, Bonacina. A disposizione: Cereser, Desole, Politakis, Zeppieri, Bonadiman, Falasca, Sandrucci, Sabone, Gatto, Brzyski, Luongo. Allenatore: Francesco Baldini.
