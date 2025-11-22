“Giovani atleti e scuola”: il Toro al convegno su calcio e studio

A Palazzo Capris un dibattito su norme, criticità e buone pratiche per chi vive lo sport ad alto livello

Piero Coletta 22 novembre - 12:37

Il 21 novembre a Torino si è svolto, presso Palazzo Capris, il convegno “Giovani atleti e scuola. Il diritto sportivo nelle istituzioni scolastiche”, dedicato alle difficoltà degli studenti-atleti nel conciliare sport agonistico e studio e alle prospettive legislative ed educative per migliorare questa integrazione.

L'incontro ha visto la partecipazione di avvocati ed esperti di diritto sportivo, che hanno illustrato il quadro normativo attuale, mentre l’onorevole Mauro Berruto ha ribadito l'importanza del valore culturale e sociale dello sport. Nella seconda parte sono state presentate esperienze concrete: il caso virtuoso dell’Istituto Des Ambrois di Oulx e l’impegno del Torino FC, rappresentato dal responsabile educativo Silvio Benati e dall’allenatore dell’U17 Fabio Rebuffi, nel monitorare e supportare il percorso scolastico dei giovani calciatori. Ha concluso il difensore dell’U17 Davide Gaffurini, sottolineando che lo studio deve restare la priorità per chi pratica sport.

Di seguito il comunicato ufficiale del Torino.

Comunicato — "Venerdì 21 novembre si è svolto il convegno "Giovani atleti e scuola. Il diritto sportivo nelle istituzioni scolastiche" a palazzo Capris alla fondazione Fulvio Croce, la "casa" dell'ordine degli avvocati di Torino. L’obiettivo dei relatori era individuare quali potessero essere le difficoltà per i giovani atleti nel conciliare l’attività sportiva con gli impegni scolastici e quali possano essere le prospettive future a livello legislativo ed educativo sul tema. Dopo il saluto in rappresentanza della Commissione Diritto Sportivo da parte dell’avvocato Alberto Manzella e dell’introduzione dell’avvocato Massimiliano Romiti, presidente del comitato NOIF e vicepresidente dell’associazione ToroMio, l’avvocato Antonio Ferrara ha illustrato la situazione vigente che disciplina il diritto allo sport per i giovani atleti in età scolare. Ha fatto seguito l’intervento dell’onorevole Mauro Berruto, già CT della Nazionale maschile di pallavolo e noto tifoso granata, in cui si è sottolineato l’impegno politico per una vera valorizzazione della cultura dello sport a livello legislativo come valore sociale e psicofisico, culminato con la nota recente modifica dell'articolo 33 della Costituzione.

Nella seconda parte del convegno i protagonisti sono stati gli atleti stessi. Dapprima è stata portata la lodevole esperienza dell’istituto scolastico Des Ambrois di Oulx da parte dei professori Domenico Baglioni e Giorgio Montabone. Poi è arrivato il momento del Torino FC che, insieme alla FISI e ad altri enti, ha patrocinato l'evento. Il professor Silvio Benati, responsabile educativo del Club granata, dopo aver portato il saluto del Presidente Urbano Cairo e di tutto il Torino Football Club, ha parlato dell’importanza dell’impegno educativo per i giovani calciatori: “È fondamentale che ci sia un vero clima di collaborazione con gli istituti scolastici per favorire il pieno sviluppo dei nostri ragazzi”. Fabio Rebuffi, allenatore dell’Under 17 del Torino, ha voluto ribadire: “Siamo in costante contatto con il professor Benati sul profitto scolastico dei nostri giovani”. Infine, Davide Gaffurini, difensore dell’Under 17 granata, ha sottolineato: “Lo studio è importantissimo e deve rimanere il piano A anche per chi fa sport”.