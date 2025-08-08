Mamma e Papà Cairo, Fioratti pre Torino-Atalanta: “Spirito granata su tutto”

Le parole del tecnico del Torino Primavera prima della finale con l'Atalanta

Redazione Toro News 8 agosto 2025 (modifica il 8 agosto 2025 | 20:38)

Poco prima della finale del Trofeo Memorial Mamma e Papà Cairo, Christian Fioratti, tecnico della Primavera granata, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SportItalia. Di seguito le sue parole.

Il torneo Mamma e Papà Cairo è l'antipasto alla stagione sportiva. Ci racconta, che estate è stata la sua?"Diversa dal solito per fortuna (ride, ndr). Essere qui è un grande onore, ma viviamo la competizione in maniera serena. Sono comunque partite importanti in cui trovare sinergie per affrontare il campionato"

Nello scorso campionato difficoltà e poi la salvezza. Da dove riparte il Torino?"Ripartiamo dallo spirito Toro. Noi ci consideriamo una grande famiglia. Ormai è anni che siamo in questo campionato, viviamo sofferenze, momenti negativi e positivi come tutte le società. Siamo orgogliosi e partiamo con quella voglia che ci contraddistingue"

Tanti giocatori da questo Memorial sono arrivati in Serie A. In questo gruppo c'è quella qualità? "Sicuramente qualità c'è in ogni ragazzo, sta a noi tirarla fuori. Sono passati da questo torneo tantissimi giocatori. L'Atalanta è gloriosa e come il Toro è una società che vive per i giovani. Siamo decisi a continuare a fare bene"