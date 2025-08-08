Toro News
Memorial "Mamma e Papà Cairo", i granata vincono ancora: l'albo d'oro

Il Toro conquista il Memorial "Mamma e Papà Cairo" 2025 con una vittoria sudata
Il Torino Primavera vince l'edizione 2025 del "Memorial Mamma e Papà Cairo" grazie al grande gol di Ferraris da fuori area e all'autogol di Bilac su calcio d'angolo granata. Si tratta del terzo successo di fila del Toro e nessun altro club era riuscito a fare una striscia così lunga di vittorie in questo Memorial.

A margine della premiazione per le squadre partecipanti, il presidente granata Urbano Cairo ha rilasciato alcune dichiarazioni allo stadio Moccagatta di Alessandria: "Grazie a tutta la gente presente, mi fa grande piacere. Grazie ad Alessandria che ci ha ospitato in maniera perfetta, è la mia seconda città e sono affezionato. In bocca al lupo anche alla squadra di calcio che ha vinto il campionato. Ho visto delle squadre di qualità e dico che 110 giocatori che nelle passate edizioni hanno giocato a questo torneo hanno poi esordito in Serie A e altri 104 in Serie B. Ho visto giocatori di qualità e ringrazio le società per essere venuti qua ad onorare la memoria dei miei genitori che erano grandi tifosi del Toro e mi hanno spinto a prenderlo 20 anni fa. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato e in bocca al lupo a tutte le squadre per la stagione 2025/26 e anche al nostro Toro. Appuntamento quindi all'anno prossimo per la 12^ edizione di questo torneo".

Memorial "Mamma Cairo": l'albo d'oro

2013 JUVENTUS

2014 INTER

2015 INTER

2016 MILAN

2017 INTER

2018 INTER

2019 MILAN

Memorial "Mamma e Papà Cairo": l'albo d'oro

2022 ATALANTA

2023 TORINO

2024 TORINO

2025 TORINO

