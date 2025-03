Primavera 1, la classifica: granata al tredicesimo posto

Il Torino non va oltre l'1-1 contro l'Udinese. La rete di Vinciati apre le danze nel secondo tempo. Nel finale di gara Gabellini sbaglia un rigore, poi pareggia i conti allo scadere. Un pareggio che smuove poco le acque per entrambe le parti. I friulani restano ultimi con 17 punti, mentre per il Torino c'è il sorpasso sulla Cremonese, che però deve ancora scendere in campo. Il rischio è quello di avere poco margine rispetto alla zona playout: al momento i granata conservano comunque 6 lunghezze di distanza dal Bologna diciassettesimo.