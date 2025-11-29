Il gol di Lo Monaco gela il Torino. Nella gara delle 15 il Bologna fa suoi tre punti importanti in chiave salvezza e permanenza in Primavera 1. I tre punti sarebbero stati fondamentali in casa granata per cercare di uscire almeno momentaneamente dalla zona rossa della classifica, il punto perso nel finale costringe a rimanere fermi al penultimo posto con solo 8 punti. La zona salvezza dista quattro punti, con l'ultimo piazza che la garantirebbe occupata dal Frosinone, a quota 12. La Lazio, in attesa della sua gara, potrebbe ampliare ulteriormente il distacco.
PRIMAVERA
Primavera 1, la classifica: i granata restano in zona retrocessione
Come cambia la classifica della Primavera 1
La classifica
Programma—
Frosinone-Monza 1-2
Parma-Napoli 0-1
Roma-Lecce 2-2
Hellas Verona-Genoa 1-0
Torino-Bologna 1-2
Atalanta-Lazio (domenica 30 novembre, ore 11)
Cagliari-Juventus (domenica 30 novembre, ore 11)
Inter-Milan (domenica 30 novembre, ore 13)
Cremonese-Cesena (domenica 30 novembre, ore 15)
Sassuolo-Fiorentina (lunedì 1 dicembre, ore 16)
