Primavera 1, la classifica: i granata restano in zona retrocessione

Come cambia la classifica della Primavera 1
Piero Coletta

Il gol di Lo Monaco gela il Torino. Nella gara delle 15 il Bologna fa suoi tre punti importanti in chiave salvezza e permanenza in Primavera 1. I tre punti sarebbero stati fondamentali in casa granata per cercare di uscire almeno momentaneamente dalla zona rossa della classifica, il punto perso nel finale costringe a rimanere fermi al penultimo posto con solo 8 punti. La zona salvezza dista quattro punti, con l'ultimo piazza che la garantirebbe occupata dal Frosinone, a quota 12. La Lazio, in attesa della sua gara, potrebbe ampliare ulteriormente il distacco.

La classifica

Primavera 1, la classifica: i granata restano in zona retrocessione- immagine 2

Programma

—  

Frosinone-Monza 1-2

Parma-Napoli 0-1

Roma-Lecce 2-2

Hellas Verona-Genoa 1-0

Torino-Bologna 1-2

Atalanta-Lazio (domenica 30 novembre, ore 11)

Cagliari-Juventus (domenica 30 novembre, ore 11)

Inter-Milan (domenica 30 novembre, ore 13)

Cremonese-Cesena (domenica 30 novembre, ore 15)

Sassuolo-Fiorentina (lunedì 1 dicembre, ore 16)

 

