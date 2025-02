Primavera 1, la classifica: i granata non agganciano la zona playoff

Come cambiano gli equilibri in classifica tra Torino e Genoa

Il Torino perde lo scontro diretto contro il Genoa per 1-2. Alla vigilia, granata e rossoblù erano appaiati a quota 35 punti con i granata avanti in virtù dello scontro diretto d'andata a favore. Con il ko di Orbassano, il Genoa pareggia i conti e sorpassa il Torino portandosi a 38. Così facendo i granata mancano l'aggancio momentaneo al sesto posto in classifica, ultimo posto utile per i playoff e non sfruttano il pari del Verona contro il Bologna. La Primavera di Tufano è attualmente nona.